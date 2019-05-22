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Колыма за летнюю путину выловит около 9,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов
В правительстве региона прошло заседание комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб под председательством губернатора Магаданской области Сергея Носова
Члены комиссии рассмотрели вопросы распределения объемов разрешенного вылова тихоокеанских лососей и гольцов для промышленного рыболовства, установили сроки прохождения лососевой путины в Магаданской области, а также режим периодов пропуска анадромных видов рыб на нерестилища, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
По рекомендации отраслевой науки первоначальный объем, предусмотренный для осуществления промышленного рыболовства в Магаданской области составил чуть менее 6 тысяч тонн. Из которых горбуши — 4550 тонн, кеты — 940 тонн, кижуча — 93 тонны, гольца — 443 тонны. По мнению ученых, акцент промысла лососей в текущем году будет смещен в водоемы залива Шелихова, куда подойдет более двух третей прогнозируемых объемов разрешенного вылова тихоокеанских лососей и в первую очередь горбуши.
По информации департамента рыбного хозяйства правительства Магаданской области, для всех направлений рыболовства к вылову разрешено около 9,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов.
В ходе заседания губернатор Магаданской области Сергей Носов дал поручение осуществлять ежедневный мониторинг обстановки на промысле лососей, обратил внимание на необходимость полноценного научного сопровождения для оперативного принятия комиссией решений, связанных с организацией лососевой путины.
Решения комиссии вступят в законную силу после их утверждения Охотским территориальным управлением Росрыболовства и будут опубликованы на официальном сайте ведомства.
Напомним, что ранее комиссия рассматривала вопросы организации традиционного и любительского рыболовства в период лососевой путины 2019 года. Для представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области, выделено 619 тонн лососевых. Они начнут промысел на морских участках с 20 июня, а в реках с 29 июня. Участки для организации любительского рыболовства начнут свою работу также с 29 июня. Для этих целей изначально выделено 185 тонн. Окончание промысла лососей в текущем году предварительно намечено на 22 сентября.
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