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На Колыме принимают заявки на соискание национальной премии "Хрустальный компас"
Заявочная кампания завершится 10 февраля 2018 года, после чего проекты начнут рассматривать члены экспертного совета премии. Они определят победителей в 10 номинациях. Лидера номинации «Признание общественности» определит интернет-голосование. Подать заявку на участие можно на официальном сайте rus-compass.ru.
Уже в апреле оргкомитет объявляет тройки финалистов, все они получают приглашение на торжественную церемонию вручения премии, где будут названы имена победителей. Церемония вручения, на которой авторы лучших инициатив получат статуэтки из хрусталя и серебра, пройдет в мае 2018 года.
«Хрустальный компас» – это премия международного масштаба. Я горжусь тем, что так много людей во всем мире создают удивительные и нужные нашей стране проекты. С предстоящей заявочной кампанией у нас связаны большие ожидания, уже сейчас мы знаем о многих реализованных инициативах, которые заслуживают самых высоких оценок. Надеюсь, что мы увидим их в числе соискателей премии», – отметил председатель экспертного совета премии, Почетный Президент Русского географического общества, лауреат Нобелевской премии мира, академик Владимир Котляков.
«Всего за несколько лет существования национальной премии «Хрустальный компас» стало понятно, насколько этот проект важен как для географического сообщества, так и в целом для людей, искренне любящих и верящих в Россию. Убежден, что у премии большое будущее, уже сегодня она получила широкую известность далеко за пределами нашей страны», – сказал спецпредставитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, первый вице-президент РГО Артур Чилингаров.
За время проведения на соискание поступило 1204 проекта из 23 стран мира и 82 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,4 млн человек. Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром».
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