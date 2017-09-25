Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 17 Октября, 16:22 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 67 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 860 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2017

Регион сегодня
17.10 |
ВТБ профинансировал предприятия Приморья почти на 6 млрд рублей в 3 квартале
17.10 |
Резидент ТОР "Камчатка" развивает малую авиацию в регионе
17.10 |
Границы ТОР "Камчатка" будут расширены еще на семь муниципальных образований
17.10 |
В Ил Тумэне обсудили вопросы законодательного обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера
17.10 |
На Колыме ищут место будущему визит-центру
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2017, 11:15
Дальний Восток распробовал мегапроекты Дальневосточные регионы начали разработку планов по комплексному развитию территорий, о необходимости подготовки которых на заседании президиума Госсовета в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке говорил президент Владимир ПУТИН. О том, какие ключевые проекты в регионах получили старт на форуме, - в обзоре "Дальневосточного капитала".
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 11:00
Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 10:40
Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 10:30
Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
статьи раздела
Финансы
25 Сентября 2017, 09:45
Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
17 Октября 2017, 12:57 | Регион сегодня

На Колыме ищут место будущему визит-центру

Владимир Печеный на брифинге рассказал СМИ, что место для будущего визит-центра выберут жители Колымы.

Для новой туристической достопримечательности важны большая площадь, безопасность и транспортная доступность. Ее создадут на базе экспозиции Колымы, представленной в сентябре 2017 года на фестивале «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума – 2017. 

«Экспозиция в разобранном виде доставлена в Магадан. Ее снова смонтируют в следующем году и торжественно откроют летом 2018 года, – сообщил Владимир Печеный, губернатор Магаданской области. – Визитная карточка Магаданской области будет интересна не только туристам, но и колымчанам. Даже местные жители порой не в курсе о потенциале малой родины для отдыха и оздоровления».

Губернатор напомнил, что в колымскую экспозицию входили основной павильон в форме золотого слитка и национальная деревня. В последней во время фестиваля проходили мастер-классы по вышивке подшейным волосом оленя, плетению из крапивы, вышивке бисером, косторезному искусству.

Слева от павильона была расположена зона заповедника «Магаданский» в виде скалы с водоемом и реалистичными макетами животных. Справа – «Экобар», где любой желающий мог попробовать чай из магаданских трав, квас, лимонад и сладости хлебокомбината «Магаданский».

Интерактивная часть «Старательский фарт» состояла из декоративного тоннеля с символикой колымских состязаний по промывке золота и арт-объекта «Золотое кайло».

Экспозицию украсили и другие арт-объекты. В их числе «Железный мамонт», объемные буквы «Магаданская область» и «Золотое сердце России».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: ВЭФ  туризм  Улица Дальнего Востока  достопримечательность 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика

Вкус жизни
25 Сентября 2017, 09:00
Байкеры Приморья о себе и своем увлечении Лето приморское еще хозяйничает, улицы городов наполняются звуком ревущих двигателей мощной двухколесной техники. В это время года байкеры становятся хозяевами дорог - их скорости и комфорту передвижения беззастенчиво завидуют автолюбители, стоящие на солнцепеке в пробках. О том, как зарождалось увлечение мотоциклами и почему сохранилось на долгие годы, деловому журналу "Дальневосточный капитал" рассказали байкеры Дальнего Востока.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
22 Сентября 2017, 16:02
"Звезду" в Приморье загрузят всем миром Вслед за "Роснефтью" в Большой Камень придут "Новатэк", "Лукойл", "Совкомфлот" и "Газпром"
статьи раздела
Проект ДК
22 Сентября 2017, 15:42
Курорт "Приморье" способен стать одним из самых популярных в Азии и России Приморский край стал одним из четырех регионов России, где реализуется проект игорной зоны. По оценкам специалистов, уникальная экосистема края и его близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения инвестиций делают приморскую игорную зону одной из наиболее привлекательных. В радиусе двух-трех часов полета проживает около 400 млн человек (Япония, Северо-Восточный Китай, Республика Корея).
статьи раздела
Проект ДК
22 Сентября 2017, 15:09
Квотное распутье Каких инвестиционных уловов ожидать от новых правил рыболовства
статьи раздела
Кадры
22 Сентября 2017, 14:19
И тысячи рабочих мест Предприятия Приморского края готовят кадры заранее
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика