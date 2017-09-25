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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Колыме ищут место будущему визит-центру
Для новой туристической достопримечательности важны большая площадь, безопасность и транспортная доступность. Ее создадут на базе экспозиции Колымы, представленной в сентябре 2017 года на фестивале «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума – 2017.
«Экспозиция в разобранном виде доставлена в Магадан. Ее снова смонтируют в следующем году и торжественно откроют летом 2018 года, – сообщил Владимир Печеный, губернатор Магаданской области. – Визитная карточка Магаданской области будет интересна не только туристам, но и колымчанам. Даже местные жители порой не в курсе о потенциале малой родины для отдыха и оздоровления».
Губернатор напомнил, что в колымскую экспозицию входили основной павильон в форме золотого слитка и национальная деревня. В последней во время фестиваля проходили мастер-классы по вышивке подшейным волосом оленя, плетению из крапивы, вышивке бисером, косторезному искусству.
Слева от павильона была расположена зона заповедника «Магаданский» в виде скалы с водоемом и реалистичными макетами животных. Справа – «Экобар», где любой желающий мог попробовать чай из магаданских трав, квас, лимонад и сладости хлебокомбината «Магаданский».
Интерактивная часть «Старательский фарт» состояла из декоративного тоннеля с символикой колымских состязаний по промывке золота и арт-объекта «Золотое кайло».
Экспозицию украсили и другие арт-объекты. В их числе «Железный мамонт», объемные буквы «Магаданская область» и «Золотое сердце России».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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