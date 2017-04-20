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Магаданская область приняла эстафету ВОЛС "Колымский экспресс" от Якутии
В пос. Усть-Нера – центре пограничного с Магаданской областью Оймяконского района Якутии - прошла торжественная церемония запуска ВОЛС «Колымский экспресс» на территории республики.
«При содействии Минкомсвязи проделана огромная работа, что замечают все жители республики: кратное снижение тарифов с улучшением качества связи. А каких-то пять лет назад волоконно-оптической линии в Якутии не было вообще», - констатировал Егор Борисов, отметив также попутное развитие местного производства, появление новых рабочих мест благодаря прокладке линии.
А в селе Делянкир Оймяконского улуса состоялась церемония передачи ВОЛС «Колымский экспресс» на территорию Магаданской области.
«Именно эта линия даст возможность создать конкуренцию среди местных операторов связи и понизить тарифы на интернет для населения», - сказал министр связи и массовых коммуникаций РФ. Он заявил, что Минкомсвязи РФ совместно с правительством Магаданской области сократит время на оформление необходимой документации и получение разрешений для того, чтобы работа шла быстрее.
Реконструкция магистральной линии связи КМ-180 Якутск (Нижний Бестях) - Магадан предусмотрена соглашением между Правительствами Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и НПО «Импульс», подписанным в 2015 году. Согласно документу, для устранения цифрового неравенства на территориях двух субъектов РФ вдоль автодороги «Колыма» происходит замена кабельных сооружений на ВОЛС.
Общая протяженность ВОЛС составляет порядка 2100 км, из которых 1250 км пролегают на территории Республики Саха (Якутия), 850 км на территории Магаданской области.
Мероприятие завершилось демонстрацией скорости передачи данных на тестовом телефоне.
«Запуск ВОЛС «Колымский экспресс» откроет новые возможности для отдаленных поселений Магаданской области, которые по факту были обделены современными телекоммуникационными услугами. Устранение проблемы цифрового неравенства откроет для жителей новые возможности в сфере медицины, образования, получении электронных государственных услуг и просто в общении», - сказал Владимир Печеный.
Он добавил, что новая линия даст возможность высвободить спутниковые каналы передачи данных и перенаправить их мощность на отдаленные труднодоступные поселки Магаданской области, где до сих пор нет интернета. «Вместе с НПО «Импульс» правительство Магаданской области скоординирует дорожную карту строительства «Колымского экспресса». Этот вопрос буду держать на контроле», - подчеркнул Владимир Печеный.
После сегодняшнего запуска линии в Якутии связисты начинают работу в Магаданской области. Первый населенный пункт, в который придет быстрый интернет – пос. Мяунджа, затем линию дотянут до Сусумана и поведут по Тенькинской дороге через Омчак и Усть-Омчуг. Вторая очередь «Колымского экспресса» обеспечит интернетом Ягодное и Синегорье.
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