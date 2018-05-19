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18 Июня 2018, 09:10 | Регион сегодня |

За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире

Тем, кто решит принять участие в "Золотом фестивале", который пройдет в столице Колымы 14 июля, будут предложены многочисленные экскурсии, возможность испытать себя в качестве сплавщика по реке.

Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле. И не только на традиционный «Золотой фестиваль» с его уникальным соревнованием по промывке золота дедовским способом «Старательский фарт». Область готовится к юбилею - своему 65-летию, поэтому жителей Колымы и ее гостей ждет обширная праздничная программа.

До 22 июня в Магадане принимают заявки от будущих участников по промывке золота «Старательский фарт». Об этом на брифинге сообщил губернатор области Владимир ПЕЧЕНЫЙ.

«Состязания по промывке золота являются уникальным туристическим событием для нашей страны. И проходят они только в Магадане. Призовой фонд составляет 2,5 миллиона рублей. Главный приз - один миллион рублей. Ждем наплыва участников из центральных районов страны», - комментирует предстоящее событие глава региона.

И эти ожидания оправданны. Популярность «Старательского фарта» растет, и в этом году его организаторы уже увеличили число участников до 100. В прошлом году за миллионный суперприз с лотком и скребком в руках сражались 80 участников. Конечно, каждый, кто берется испытать старательскую удачу, рассчитывает на победу, но даже оказаться вторым, третьим, и даже четвертым и пятым в этом ряду - тоже имеет смысл. Призовой фонд, учрежденный золотопромышленниками Колымы, будет распределен между обладателями этих мест. Отдельная номинация - «профи», в которой будут состязаться те, кто уже выигрывал соревнования в прошлые годы.

У «Старательского фарта» уже своя история. За четыре года он превратился в настоящий бренд территории, получил несколько престижных наград в области событийного туризма и продолжает развиваться как уникальный туристический продукт России.

По существу, лагерь золотодобытчиков, который разворачивается на берегу бухты Гертнера на время состязаний, - это музей под открытым небом. Сами участники получают кайло и деревянный лоток, промывка идет в изготовленных для этого случая полубочках, сушится золотая «добыча» в жестяных банках на костре. И самый главный атрибут состязаний - золотосодержащий песок - привозится с самых настоящих месторождений Магаданской области.

Соответствует и окружающий антураж - рядом с огороженной для соревнований площадкой, что называется в свободном доступе - палаточный лагерь первых колымских геологов, палатки, их подлинные инструменты, костер, на котором кипятится чай. Можно попробовать экспедиционную кашу и послушать песни под гитару в исполнении сегодняшних золотоискателей.

А рядом - как свидетельство колоссального прогресса в отрасли - огромная современная горнодобывающая техника, которую, кстати, очень любят изучать дети. Новому поколению будущих золотопромышленников работать на таких высокопроизводительных машинах, а лоток и кирка их дедов - это, конечно же, экзотика. История, которую в Магаданской области стараются чтить.

Как сообщили «Дальневостому капиталу» в министерстве культуры Магаданской области, тем, кто решит принять участие в «Золотом фестивале», который пройдет в столице Колымы 14 июля, будут предложены многочисленные экскурсии, возможность испытать себя в качестве сплавщика по реке. Уже в самом Магадане пройдет тоже ставший традиционным фестиваль «Колымский шансон». Кто из звезд этого жанра примет в нем участие, организаторы пока держат в секрете.

Гостям Колымы откроет двери геологический музей, где хранятся уникальные самородки. Их ждут местные ювелирные магазины, фирменная продукция которых - именно изделия из магаданских самородков. Это настоящий эксклюзив.

И конечно, гостям предстоит познакомиться с культурой и традициями коренных народов Колымы. В бухте Гертнера развернется этнографический лагерь, а представители коренных народов и концерт организуют, и ухой накормят.

Желающие смогут приехать на место соревнований на велосипеде. От центра города будет организовано специальное сопровождение для любителей крутить педали. Этот вид транспорта в Магадане уважают. И более того, в августе здесь планируют провести велосипедный марафон «Тенька вояж» - от Сусумана до Магадана, участники которого проедут более 600 километров, и по дороге будут знакомиться с работой горнодобывающих компаний. На него уже заявились участники, в том числе и из Приморского края.

Кстати, за ходом «Золотого фестиваля» можно будет следить в прямом эфире. Как говорят организаторы, в прошлом году прямую трансляцию смотрели и комментировали не только россияне, к празднику присоединились жители ближнего и дальнего зарубежья.

Заявка на участие и согласие на обработку персональных данных организаторы принимают по электронной почте на адрес Fart@49gov.ru. Все справки можно получить по тел. 8 (4132) 649545

Лариса Ларина.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год. 

Теги: золото  золотой фестиваль  Старательский фарт 


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