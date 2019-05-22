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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Недропользователи Колымы увеличили добычу золота на 4,4 тонны
Добыча драгоценных металлов производилась на рудных и россыпных месторождениях. Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ, на его счету — 7,9 тонн, на втором месте Северо-Эвенский округ — чуть более 1,2 тонн, третье место за Среднеканским округом — чуть более 1,1 тонны рудного золота, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Лидером по добыче россыпного золота является Ягоднинский городской округ с 699,5 кг, немного от него отстает Сусуманский округ — 661,7 кг, тройку лидеров по добыче россыпей замыкает Среднеканский округ — 123,3 кг.
По состоянию на первый день лета добыто 276,1 тонны серебра. Основным серебродобывающим округом является Омсукчанский, сейчас предприятиями добыто 248,1 тонны серебра, что на 21,7 тонны меньше аналогичного периода прошлого года. Плановое снижение добычи серебра обусловлено производственной программой компании Полиметалл, которая обеспечивает более 97% добычи серебра.
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