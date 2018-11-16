|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 17 Декабря, 14:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Магаданской области по итогам 2014 года добыто 24,1 тонны золота и 961 тонна серебра
По сравнению с 2013 годом добыча золота выросла на 2 тонны 783 кг, серебра – на 57 тонн 34 кг., сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе правительства Магаданской области.
Прирост добычи золота из рудных месторождений составил 2 т 235,5 кг, из россыпей – 547,8 кг. Больше всего золота добыто в Ягоднинском – 6 тонн 480 кг, Северо-Эвенском – 6 тонн 20 кг и Сусуманском - 5 тонн 202 кг - районах. Лидером по добыче серебра в течение многих лет остается Омсукчанский район: месторождения Дукат, Лунное, Гольцовое, которые разрабатывает ЗАО «Серебро Магадана». Наибольший рост добычи золота показал Северо-Эвенский район – 2 тонны 286 кг, в основном за счет разработки рудных месторождений.
По информации министерства природных ресурсов и экологии рост добычи на россыпях достигнут за счет увеличения переработки горной массы, на рудниках – за счет увеличения добычи на месторождениях Сопка Кварцевая, Дальнее, цокольной зоны Кубакинского месторождения (Омолонская золоторудная компания).
В 2015 году предприятия Магаданской области рассчитывают добыть не менее 24,5 тонны золота. Как отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии, это минимальный планируемый уровень добычи, которые не учитывает показатели месторождения «Павлик» в Тенькинском районе. Горно-обогатительный комбинат на «Павлике» сейчас начал работу в пуско-наладочном режиме. В наступившем году предприятие намерено добыть не менее тонны золота, а при выходе на проектную мощность – до шести тонн золота в год.
По мнению губернатора Владимира Печеного, горная отрасль региона развивается уверенно.
«Горные предприятия Магаданской области доказали свою способность успешно работать в любых экономических условиях. Вне зависимости от колебания цен на драгметаллы и других внешних факторов регион с 2008 года стабильно демонстрирует рост добычи серебра и золота. Это очень важно для нас, так как горная отрасль дает основную часть собственных доходов областного бюджета. Не сомневаюсь, что и в следующем году добыча драгметаллов на Колыме будет расти», - сообщил Владимир Печеный.
- Магадан зовет на дальневосточный Майнекс
- История колымского ГУЛАГа "вышла" на улицы Москвы
- Экстремальный подарок с высоты в 1,3 км сделали региону парашютисты Колымы
- Никита Высоцкий проголосовал за отца в Магадане
- Косторезное искусство Колымы представят на крупнейшей выставке народных промыслов
- Магаданскую делегацию на Дни Дальнего Востока в Москве сократили за счет робота
- Пожаловаться на сосульки колымчане могут через интернет-приёмную
- Колыма идет на рекорд по добыче золота за последние 10 лет
- На Колыме стартует первый смотр-конкурс "Магаданское качество"
- Колымчане готовятся встретить корякский Новый год "Туйгивин"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.