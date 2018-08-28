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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 14:00 |
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В Магаданской области добыто рекордное количество серебра - 1 127,5 тонн
«Нужно сказать, что 2015 год был достаточно успешным для наших недропользователей,- считает глава региона.- Серебра добыто 1 127,5 тонн. Это рекордный показатель по добыче не только на Колыме, но и в России. В промывочном сезоне 2014 года тоже был рекорд - 961 тонну серебра добыли наши горняки. И это, по их словам, не предел, поскольку кроме ЗАО «Серебро Магадана»- основного поставщика серебра в казну, темпы добычи намерены наращивать и другие предприятия. По добыче золота мы превысили показатели 2015 года на 369 кг. Добыто 24,506 тонн драгоценного металла, из них рудного 9, 245т. Хотя рассчитывали на другие цифры. Надеемся, что в этом году «Рудник Павлик», Омсукчанская ГГК и другие компании выполнят свои намеченные планы, ведь их успех - это дополнительные поступления в казну, это успех территории и возможность решать её насущные проблемы», - сказал губернатор.
Он отметил, что радует и цена на золото. Она продолжает расти, и это является важным элементом по сравнению с той экономической ситуацией, которая в экономике России сегодня присутствует - падение цены на нефть. Поскольку цена на золото растет - это является хорошим залогом для подготовки недропользователей к новому промывочному.
Пока в общей структуре добычи на Колыме преобладает рассыпное золото. Но постепенно этот процесс будет меняться с учетом ввода новых предприятий, в том числе на месторождении «Павлик», руднике имени Матросова, пишет журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на Управление информационной политики Магаданской области.
Среди лидеров золотодобычи 2015 года Ягоднинский район, горняки которого добыли 6, 147 т драгоценного металла. На втором месте неофициального рейтинга Сусуманский район, где добыто 5, 408 т. На третьем - Северо-Эвенский, на счету которого 5,062 т .
Тенькинский район нарастил уровень добычи по сравнению с 2014 годом на 1, 737 т – 3,501т добыто там в промсезоне-2015 года. Рост произошел за счет увеличения добычи на рудных предприятиях. Планируется, что при запуске на полную мощность ЗИФ, выходе на проектный уровень добычи рудников, расположенных в районе, здесь будет добываться до 10 т золота.
В остальных районах уровень добычи остался прежний. В Омсукчанском районе добыто 2,758т, в Среднеканском – 1,276 т, Хасынском - 201 кг, Ольском- 150,7 кг.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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