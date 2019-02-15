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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Февраля, 00:19 |
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Владимир Христов, председатель совета директоров ОАО "Сусуманзолото": Я человек, наверное, не стадный
Порой необходимо сделать над собой усилие, чтобы не лечь на диван. И те, кто может заставить, как у Киплинга, и тело, и сердце тебе служить, чего-то достигают в жизни.
Магаданская область богата выдающимися личностями. Освоение Территории требовало от людей особых качеств, и такие персоны делают историю Колымы. В их числе Владимир Христов - председатель совета директоров крупнейшего на Колыме горнодобывающего предприятия ОАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото»», почетный гражданин и заслуженный горняк Магаданской области.
Неординарные управленческие способности этого человека позволили не просто спасти легендарное предприятие. В то время, когда в перестроечную эпоху большинство горно-обогатительных комбинатов, созданных в советские времена на обширной территории Колымы, попросту закрывались, Сусуманский ГОК расширялся; и сегодня остается одним из самых крупных работодателей - с коллективом в более чем 2000 тысячи человек. В компании, в которой Владимир Христов проработал в должности генерального директора более 25 лет, первыми в отрасли вводили арендные отношения, внедряли новейшие технологии, приобретали высокопроизводительную технику.
Владимир Кириллович, рожденный в Донецкой области Украинской ССР, - истинный магаданец. Он прожил на Колыме яркую жизнь, и, как принято говорить, сделал себя сам.
Накануне 70-летия с действующим лидером магаданского бизнеса, председателем совета директоров ОАО «Сусуманзолото» Владимиром Христовым беседовали молодые магаданские журналисты, создавшие подкаст-платформу «Ваши уши», Дмитрий АНДРЕЕВ и Арсений ГАРИПОВ.
- Владимир Кириллович, наш первый вопрос, который мы задаем традиционно, - от предыдущего нашего гостя: «За что вы ругаете современную молодежь?»
- Да я как-то и не ругаю. Просто всегда сопоставляешь время, когда ты был таким, как вы, и вспоминаются те оценки, которые тогда давались мною людям старшего возраста. Как-то в детстве я подумал про отца: «Какой старый человек!» А ему тогда было лет, наверное, 30. Все мы проходили этот возраст.
Помню, как моя бабушка, глядя на меня, говорила: «Боже мой, какая несчастная страна. Как эти пацаны будут управлять государством?..» Поэтому нет ничего удивительного. Я понимаю, что все временно, все преходяще. И молодые люди, которые сегодня есть, - они в большей части своей - образованные, креативные и должны быть, по крайней мере, несколько умнее, чем их родители, иначе нет поступательного развития, нет будущего. Так что все нормально, и я думаю, что ругать ни к чему, это просто потеря времени.
- Мы знаем, что на переезд в Магадан вас вдохновили произведения Аксенова. Это верно?
- Ну да. По сути, было так. На то, что я с Украины переместился на Дальний Восток, повлияли публикации в журнале «Юность» того времени.
- Вы помните, что именно вас зацепило?
- Аксенов тогда только опубликовал в журнале «Юность» рассказы «Коллеги», «Бочкотара», они-то и повлекли. Когда ты живешь с родителями, и кажется, что все время тебя опекают, у тебя нет свободы, хочется что-то познать, мир за горизонтом твоего места пребывания. Этому подвержена молодежь в большинстве своем. Поэтому, вероятнее всего, мы и двинули с другом в Охотск «на рыбалку», на другой конец нашей необъятной Родины - Советского Союза. Мы с Украины, из Запорожья, доехали до Вяземского в Хабаровском крае.
- Сколько занимало по времени такое путешествие?
- До Хабаровска где-то дней семь. Или восемь.
- Какие-нибудь приключения во время переезда?
- Ну, ребята, это было давно. На то оно и приключение. И если мы ехали «зайцами»...
- Страшно было?
- Да некогда было бояться... Все в юности легко вступают в контакт, все благожелательные, все честные... Но жизнь потихонечку показала, что не всегда и не все так просто, как воспринимают молодые люди. Так что - все нормально.
- Скажите, были ли еще в вашей жизни какие-то книги, фильмы, которые побудили вас совершить равнозначные по силе поступки?
- Да я не сопоставлял. Книги были интересные, например, «Человек рождается дважды» Виктора Вяткина, которую я прочитал будучи молодым человеком уже здесь на Колыме. Это в определенной степени не то, что воспитывает, но рождает желание примерно следовать той линии поведения, стойкости, стремиться к чему-то. Хотя я не думаю, что подражал полностью и старался быть именно таким.
Я человек, наверное, не стадный. И когда толпа беснуется, я не являюсь фанатом, я ее не поддерживаю. Я думаю, что у каждого человека должно быть свое мнение.
Хотя я по тем временам, как и все мое поколение, старался быть модным: надо было постричься под Фантомаса - стриглись, клеш носили, лампочки в брюки вставляли... И все-таки я думаю, что каждый - индивидуален, и если нет возможности подчеркнуть свою индивидуальность, то, по крайней мере, в стаде не надо идти.
- Владимир Кириллович, про вас можно сказать, что вы - человек очень сильный, прошли через многое. А есть ли у вас какие-нибудь слабости?
- Сильный/слабый человек - это тоже, с моей точки зрения, философское понятие. Если работать, жить и думать постоянно, что ты готовишься совершать подвиг, то это - неправильно, такого не бывает. Все мы ставим перед собой какие-то цели. Но любой человек в определенной степени, ленив, порой необходимо сделать над собой усилие, чтобы не лечь на диван. И тот, кто может заставить, как у Киплинга, и тело, и сердце тебе служить, чего-то достигает в жизни. А сказать, что я там сильный либо слабый?.. Я обычный человек, как большинство взрослых людей.
- Что для вас было той мотивацией, которая заставляла двигаться?
- Думаю, система. Мне кажется, сегодня ее нет. Окружение, которое было вокруг меня во время становления как человека, как личности, как работника, осуждало леность, ничегонеделание. Просто все люди вокруг работали. Я работал машинистом бульдозера, допустим. И тогда, если машина сломалась во время твоей смены, никто не уходил с работы (и это могло растянуться на вторую смену, на третью, на четвертую), все собирались, ремонтировали, пока ее не запускали в работу. Тогда понятия не было, что оплачивались сверхурочные. Все трудились. Сломалась машина! Как тебе уйти домой? Еду приносили сменщики. Это так было, такой был порядок. Нормы поведения, окружение, атмосфера такая. Сегодня она несколько другая. И порой мне кажется, что она не совсем справедлива в том, что каждый понимает свободу как «я делаю то, что мне хочется». И если кому-то хочется в автобусе поднять ноги на спинку впереди сидящего, несмотря на то, что ему неприятно... Это - не свобода, а распущенность.
Должны же быть ограничения. Сегодня, мне кажется, нужно чуточку задуматься. Свобода - это когда ты делаешь то, что не доставляет неприятности другим. Потому что если все будут делать то, что хотят, даже выражение «бардак» не совсем будет правильным.
- Вы одно время работали в райкоме партии. Почему вы перестали двигаться по партийной линии?
- Тут есть две вещи. Наверное, первая - тяга человека к чему-то. Я считал, что работа с людьми - она довольно-таки сложная, и должна быть определенная харизма для осуществления этого вида и рода деятельности. А другая - меня в райком партии пригласили, и я шел туда с условием, что отработаю там три года, и меня отпустят. Три года ровно я отработал, и меня отпустили по моей просьбе.
- В интервью «Дальневосточному капиталу» в 2007 году вы сделали акцент на механизмах защиты бизнеса. Скажите, не изменились ли они с тех пор?
- В защите экономической безопасности, как я вижу в преломлении на сегодняшний день, надо минимизировать объемы заимствований, у банков прежде всего. Главное - не допустить банкротства предприятия или неустойчивого финансового положения. Не надо играть с государством, шутить с ним. Нужно быть законопослушным налогоплательщиком, вовремя платить налоги. У многих, особенно небольших предприятий, соблазн, безусловно, есть: никому не хочется платить налоги, желательно, чтобы еще государство доплачивало. Такого не бывает, это противоречит логике, смыслу бизнеса.
При этом законодатель оставляет лазейки, дает определенные возможности тем, кто умеет оптимально выстраивать бизнес-процессы. Если ты хочешь рисковать в какой-то степени, рискуй, но не преступай закон. Не надо лезть напролом, вникай в глубину закона, пользуйся легальными возможностями, которые предоставил тебе законодатель. Само законодательство в России постоянно меняется, и в этом тоже определенные вызовы и возможности, которыми нужно грамотно пользоваться.
- Вы женились в 18 лет. Сейчас нашему поколению кажется, что это поступок довольно-таки серьезный, даже смелый, сегодняшнее поколение старается сначала на ноги встать, выучиться, найти работу, чтобы семью обеспечить. Как на вашей жизни сказался этот поступок?
- Думаю, сказать «ошибка» - это неправильно. Когда тебе 18 лет, можно вдруг уверовать в то, что ты уже очень взрослый, имеешь за плечами громадный опыт, пересек всю страну, уже прошел все на этом свете… При этом вряд ли есть понимание того, что ты, по сути, пока никто и не способен ни содержать семью, ни нести за нее ответственность. Думаю, через это прошел и я. Хотя было все прекрасно. И достойная семья первой моей жены. И я приобрел громадный опыт жизненный. Но я не советую в 18 лет никому жениться, последствия не до конца продуманных шагов ощущаются через несколько десятилетий, если признаваться самому себе.
Тенденция в этом плане сдвинулась, браки стали более поздними. Хотя я считаю, что есть и обратная сторона - сегодня люди в 30 лет ощущают себя мальчиками или девочками и ведут себя соответствующе. Инфантильность - это одна из примет нашего времени.
- Амбициозных молодых людей интересует - куда направить маленькие ресурсы, и те небольшие накопления, которые есть, чтобы преуспеть? Стоит ли вкладывать их в драгоценные металлы или, может быть, начинать бизнес с какой-то маленькой точки и торговать там чем-то? Как вы думаете, каковы перспективы?
- Ой, я не финансист. Не могу сказать, что если сегодня у тебя есть 30 тысяч рублей, их непременно нужно вкладывать в разные корзины; это не совсем правильно - покупать швейцарскую валюту, доллары, рубли, как советуют экономисты наши. Я думаю, что вкладывать деньги нужно в свою жизнь, в приобретение опыта, навыков. Вы обратили внимание на объявления? Требуются такие-то специалисты с опытом работы не менее 5 лет?
Таких примеров у меня по жизни масса, когда по примеру басни Крылова, человек порхает, порхает, закончил институт, получил образование, пошел продавать компьютеры, еще что. Говорит: «Это мне не интересно». И вот ему 45. Если молодой человек после института пришел, ему не стыдно - спросить: «А это как»? А когда тебе уже 45? «Ты че - балбес?!» Тебе уже столько лет, а ты не знаешь элементарных вещей в своей профессии. То есть человек в жизни потерялся. И примеров таких тьма, даже на высоком уровне, и здесь, в Магаданской области - тоже.
Поэтому вкладывать в работу. Получать опыт, знания. В себя вкладывать, безусловно.
- Легендарная Колымская трасса тогда и сейчас?
- Понятие «трасса» глубоко собирательное. Это не просто транспортная артерия, которая соединяет Якутск с Магаданом, это образ - поселки, которые наполняют жизнью территорию Колымы. Сегодняшняя трасса несравнима с той, что была в 1967 году, когда я приехал сюда. Жизнь тогда кипела, поселков было много, везде «рыли» золото, была перспектива… Хотя в 1968 году в одном из номеров газеты «Магаданская правда» вышла статья с вопросом о том, как жить дальше: минерально-сырьевая база истощается, запасов осталось на пять лет; наверное, придется переходить на вахтовый метод. В общем - все исчезнет. С того времени десять раз по пять прошло. И сегодня тоже говорят, что лет на пять...У Сусуманского ГОКа сегодня лет на 8-10 запасов хватит, и, я думаю, что появление новых технологий извлечения мелкодисперсного золота даст перспективы, горизонт «трассы» очень приподнимется.
А на территории надо создавать более качественные условия жизни, более комфортные, этим сегодня занимается руководство области. Я думаю, что у этого должен быть успешный финал.
По тем временам, по тем оценкам - жизнь была очень хорошей. По нынешним меркам - кошмар. Ну, вот почти и ответ на ваш вопрос, чем была трасса тогда, и чем она является сегодня.
- Пожелания нашим слушателям и вопрос нашему следующему гостю.
- Пожелания - не стремиться к получению сиюминутной выгоды, работать над собой на перспективу, и все у вас получится. Вопрос следующему гостю: его видение - что будет на Колыме либо с Колымой через 15-20 лет?
Фото Павла Жданова.
Дмитрий АНДРЕЕВ, Арсений ГАРИПОВ.
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