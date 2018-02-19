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19 Марта 2018, 14:20 | Регион сегодня

Инвестпроект по строительству рыбозавода в Эвенске создаст 100 новых рабочих мест

Рыбоперерабатывающий завод предназначается для переработки белорыбицы (камбалы трех видов, трески, наваги, сельди), а также других видов рыбного сырья. Завод спроектирован по безотходной технологии, до 100% входящего сырья перерабатывается в тот или иной вид готовой продукции.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный и  управляющий директор Эвенского рыбоперерабатывающего завода  (ООО «ЭРПЗ»)  Павел Захаров подписали соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта «Создание Магаданского рыбопромышленного кластера».

Проект предполагает строительство современного высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода с использованием новых энергоэффективных технологий производительностью до 100 тонн в сутки по сырью, включая линию по переработке оленины. Новое предприятие в поселке Эвенск Магаданской области будет построено до сентября 2020 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Это важнейший проект для поселка,  в который добраться можно только самолетом. Население составляет чуть более 1 тыс. человек.  Занято оленеводством, работает на рыболовецких судах. Но работа сезонная, постоянной нет. Поэтому известие о строительстве завода открывает новые перспективы для  жителей поселка.

Залив Шелихова, на берегу которого расположен Эвенск, - основное место лова сельди в Охотском море. Поэтому у завода не будет проблем с сырьем, и в отличие от многих других рыбоперерабатывающих предприятий, которые работают только в сезон, он будет действовать круглый год. 

Размер инвестиций –  более 800 млн. рублей.  Это средства  группы компаний «Эльбрус»,  в которую входит  и ООО «ЭРПЗ», а также  компании «КЗБ-Донка», «Моряк-Рыболов» и другие. Компания занимается выловом, переработкой и продажей рыбопродукции.

Руководство предприятия заявило о  желании войти в состав Территории опережающего развития «Колыма». «Надеемся, что преференции для участников ТОРов дадут толчок развитию нашего предприятия. Опыт работы у нас есть. Работаем в Приморье, на Камчатке. В  районе Эвенска лучший лов сельди в Западно-Камчатской подзоне  Охотского моря. Планируем поэтапное формирование в поселке рыбопромышленного кластера, включающего в себя береговые мощности по глубокой и безотходной переработке рыбы, а также смежные пищевые производства»,- рассказал Павел Захаров.   

«Для нас очень важно, что запуск рыбзавода создаст в поселке Эвенск около сотни новых рабочих мест.  Кроме того, жители региона смогут купить качественную, экологически чистую продукцию. Расширится ассортимент. Предприятие станет еще одной точкой роста нашего региона»,- сказал губернатор.

Отметим, что Министерство по развитию Дальнего Востока сейчас рассматривает возможность создать на базе нового предприятия Территорию опережающего развития. Ранее о необходимости создавать такие «точки роста» на Дальнем Востоке сказал Владимир Путин Напомним, Президент России заявил, что для страны «национальным приоритетом в XXI веке является развитие Дальнего Востока».  В частности, он говорил о необходимости создания в регионе «территорий роста», поддержке передовых высокотехнологичных отраслей и инвестиционных проектов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: кадры  рыбная отрасль  рыбозавод 


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