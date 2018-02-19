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19 Марта 2018, 14:25 | Регион сегодня

На ремонт федеральной автодороги "Колыма" выделено 1 млрд 380 млн рублей

Идет проектирование освещения вдоль всех населенных пунктов, которые находятся на ФАД "Колыма"

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный встретился с руководством предприятия ФКУ Упрдор «Вилюй», которое занимается обслуживанием и реконструкцией федеральной автодороги «Колыма».

По словам директора компании Николая Андреева, идет реорганизация предприятия, в этом году произойдет слияние с Упрдор «Колыма». «Сейчас работа в этом направлении активно ведется, - отметил он. – Финансирование по всем нашим объектам на территории Магаданской области на этот год уже определено. С учетом капитального ремонта и обслуживания мы планируем сделать в общей сложности около 70 км дороги на самых важных участках»,- сказал Николай Андреев.

Он сообщил, что планируется укладка асфальта до пос. Атка, идет проектирование освещения вдоль всех населенных пунктов, которые находятся на ФАД «Колыма», организация отдела контроля качества исполнения дорожных работ и многое другое.

В этом году в ремонт полотна будет вложено почти 1 млрд 380 млн рублей. Капитальный ремонт ведется на четырех участках: 1955 – 1960 км. 1950 – 1950 км., 1960 – 1964 км. и 1964 – 1970 км. Также текущий ремонт проводится на объектах: 1809 – 1819 км., 1986 – 1990 км., 1970 – 1975 км., 1402 – 1408 км. и 1995 – 2000 км. Как отметил Николай Андреев, некоторые участки в этом году завершить не удастся, их ремонт будет перенесен на 2019 год. Кроме того, продолжится ремонт мостов и водопропускных труб, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

«Позже в этом году мы планируем выйти на заключение новых контрактов с увеличением объемов работ. С учетом некоторых переходящих участков финансирование ожидается в размере 1 млрд 900 млн рублей», - заметил директор дорожной компании.

Губернатор заметил, что в послании Федеральному Собранию Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что необходимо больше уделять внимания региональным дорогам.

«Сегодня Дальний Восток и Магаданская область – зона особого внимания со стороны государства. Выделяются значительные средства не только на ремонт дорожной сети, но и на другие проекты. Планируя работу вам важно определить, какие риски могут возникнуть, ведь ФАД «Колыма» - это «дорога жизни», от которой зависит всё в Магаданской области. Обращаю ваше внимание на то, что сейчас необходимо завершить проект реконструкции Сусуманского участка, где будет тротуар и освещение. Этот объект должен быть завершен к 2020 году. Также важный участок у пос. Холодный, где будет новое твердое покрытие. И третье – это обеспыливание, от которого зависит безопасность движения. С учетом задач, поставленных в послании Президентом, мы будем обращаться в Росавтодор за выделением большего количества средств. Необходимо сделать все, чтобы в Москве о нас не забывали», - подчеркнул губернатор.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дорога  ремонт  Колыма 


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