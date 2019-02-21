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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Марта, 01:49 |
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Японскую философию "кайдзен" могут познать предприниматели Колымы
В Магаданском инновационном бизнес-инкубаторе 26 марта пройдет презентация программ бизнес-образования, осуществляемых Японским центром во Владивостоке - филиалом АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Тематика семинаров - от обсуждения общих вопросов («Управление предприятием», «Маркетинг», «Финансы» и т.п.) до изучения конкретных отраслей производства («Информационные технологии», «Маркетинг в сфере обслуживания», «Управление гостиничным хозяйством» и т.п.). Бизнес-семинары проводятся с участием японских и российских специалистов.
12-дневные стажировки пройдут в Японии осенью 2019 года по темам: «Управление малыми и средними предприятиями», «Городская инфраструктура; «Модернизация медицины и кайдзен в медицинских учреждениях»; «Туристический бизнес»; «Кайдзэн в сфере услуг».
К настоящему времени в Стране восходящего солнца обучились более 800 человек – это предприниматели, сотрудники компаний, чиновники муниципального и краевого уровней.
Стажировки проводятся по программе сотрудничества между Правительствами России и Японии для подготовки госслужащих и управленческих кадров Российской Федерации. Документ подписан в присутствии Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми 21 ноября 2005 года в Токио.
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