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Четверг| 19 Апреля, 18:05 |
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На Колыме на Наталкинском ГОКе получена первая тонна золота
В настоящее время золотоизвлекающая фабрика (ЗИФ) находится в процессе выхода на проектную мощность при текущей производительности на уровне 50% от проектной. Суточный объем переработки свыше 15 тыс. т руды позволил получить первую тонну золота, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Управляющий директор Наталкинcкого ГОКа Павел Ворсин считает, что это успех всего коллектива: «Первая тонна золота – важный показатель успешной работы предприятия и, безусловно, общая заслуга всего коллектива компании «Полюс». В скором времени Наталка выйдет на проектную мощность и заработает в полную силу. Это даст новый толчок к развитию региона, и как следствие, улучшение социальных сфер жизни и благосостояния наших сотрудников и жителей Магаданской области. Кроме того, позволит укрепить позиции «Полюса» среди ведущих мировых золотодобывающих компаний».
По информации пресс-службы компании, «Полюс» ожидает выхода Наталки на проектную мощность во втором полугодии 2018 года. Объем добытой горной массы в 1 квартале 2018 года составил 6 674 тыс. т при объеме добычи руды на уровне 663 тыс. т. Среднее содержание золота в добытой руде составило 0,93 г/т, что связано с запланированным проведением горных работ на участках рудного тела с более низким содержанием. Среднее содержание золота в переработанной руде в 1 квартале 2018 года составило 1,02 г/т, что на 82% выше, чем в предыдущем квартале, и соответствует планам Компании по постепенному увеличению содержания в течение периода выхода на проектную мощность.
В 1 квартале компания доставила на площадку Наталкинского ГОКа восемь самосвалов Komatsu E730 и экскаватор PC4000. В настоящее время работают три самосвала Komatsu E730, остальная горная техника находится в процессе сборки. В течение 2018 года «Полюс» планирует дополнительно приобрести крупнотоннажную горную технику.
В данный момент продолжается сооружение вспомогательной инфраструктуры ГОКа и энергетических объектов - ВЛ «Усть-Омчуг—Омчак Новая», ПС 220 кВ «Омчак Новая» и РП 220 кВ.
По мнению главы региона Владимира Печеного, предприятие имеет колоссальный потенциал, и в будущем станет крупнейшим по объемам добычи в Магаданской области. «С момента запуска предприятия, который произвел Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года, прошло немного времени. Но мы видим, что предприятие стремится выйти на проектную мощность. Это высокая планка, которая позволит, с учетом работы других золотодобывающих предприятий Магаданской области приблизится к годовой добыче в 40 тонн золота», - сказал губернатор.
Фото В. Калинникова.
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