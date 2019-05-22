|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 19 Июня, 14:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Берегоукрепление Портового шоссе и строительство парка "Маяк" идут по графику
В сжатые сроки ОГУДЭП «Магаданское» завершило отсыпку береговой линии протяженностью 370 метров. На начальный этап работ власти выделили аванс в размере 12 млн рублей. Совсем скоро к работам приступит основной подрядчик – компания «Больверк», которая сейчас завершает поставку всех необходимых материалов и оборудования, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Строителям предстоит организовать проезд для обеспечения непрерывного транспортного сообщения, приема и отправки грузов морским транспортом. Также комплексный проект включает устройство новой подпорной стенки, асфальтового покрытия дороги, барьерного ограждения и пешеходной дорожки. Кроме того, специалисты компании «Больверк» займутся восстановлением старого пирса.
Подрядчику доставят шпунт Ларсена, который будет использоваться для строительства пирса. Работы по реконструкции этого объекта начнутся в конце июня и закончатся в этом году. Таким образом – к 2021-ому мы должны сделать берегоукрепление, дорогу и полное благоустройство набережной бухты Нагаево.
Сергей Носов, губернатор Магаданской области
Активно идет работа и на стройплощадке будущего парка «Маяк». Специалисты занимаются разравниванием и отсыпкой территории, а также рытьём котлована под очистные сооружения. В октябре 2019 года подрядчики обещают завершить работы по возведению нового рекреационного пространства и в ноябре провести торжественное открытие.
Парк разделят на несколько зон: пляжную, детскую и прогулочную, завершением которой станет смотровая площадка с маяком. Парк будет сопряжен экопространством «Новая Скандинавия». Локация включит в себя строительство кафе, гостиничного комплекса и ресторана, а все строения будет гармонично обрамлять лесная зона.
- Берегоукрепление Портового шоссе и строительство парка "Маяк" идут по графику
- Недропользователи Колымы увеличили добычу золота на 4,4 тонны
- К юбилею Магадана легендарный колымский ЗИЛ-164 вернется на постамент
- Колыма за летнюю путину выловит около 9,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов
- Магадан сможет принимать окружные соревнования и первенства России по прыжкам на лыжах
- Три дня осталось до завершения приема заявок на юбилейный "Старательский фарт" в Магадане
- На Колыме разрешили ловить два "хвоста" горбуши – свободно и бесплатно
- В аэропорту Магадана приземлился первый самолет по новому маршруту из Екатеринбурга
- Колыма готовится к проведению юбилейного "Золотого фестиваля"
- Фотоальбом Расула Месягутова "Уходящее настоящее" готовится к печати
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.