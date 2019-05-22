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19 Июня 2019, 09:45 | Регион сегодня |

Берегоукрепление Портового шоссе и строительство парка "Маяк" идут по графику

В ходе рабочей поездки по важным стройкам региона губернатор Сергей Носов посетил стройплощадку берегоукрепления Портового шоссе в Магадане

В сжатые сроки ОГУДЭП «Магаданское» завершило отсыпку береговой линии протяженностью 370 метров. На начальный этап работ власти выделили аванс в размере 12 млн рублей. Совсем скоро к работам приступит основной подрядчик – компания «Больверк», которая сейчас завершает поставку всех необходимых материалов и оборудования, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Строителям предстоит организовать проезд для обеспечения непрерывного транспортного сообщения, приема и отправки грузов морским транспортом. Также комплексный проект включает устройство новой подпорной стенки, асфальтового покрытия дороги, барьерного ограждения и пешеходной дорожки. Кроме того, специалисты компании «Больверк» займутся восстановлением старого пирса.

Подрядчику доставят шпунт Ларсена, который будет использоваться для строительства пирса. Работы по реконструкции этого объекта начнутся в конце июня и закончатся в этом году. Таким образом – к 2021-ому мы должны сделать берегоукрепление, дорогу и полное благоустройство набережной бухты Нагаево.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области
Активно идет работа и на стройплощадке будущего парка «Маяк». Специалисты занимаются разравниванием и отсыпкой территории, а также рытьём котлована под очистные сооружения. В октябре 2019 года подрядчики обещают завершить работы по возведению нового рекреационного пространства и в ноябре провести торжественное открытие.

Парк разделят на несколько зон: пляжную, детскую и прогулочную, завершением которой станет смотровая площадка с маяком. Парк будет сопряжен экопространством «Новая Скандинавия». Локация включит в себя строительство кафе, гостиничного комплекса и ресторана, а все строения будет гармонично обрамлять лесная зона.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: благоустройство  строительство  губернатор 


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