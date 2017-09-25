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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Уникальную круглогодичную теплицу построят в Магадане на пяти гектарах
«Это единственный в условиях крайнего севера проект по строительству тепличного комплекса, – подчеркнул Никита Соин, генеральный директор ООО «Тепличный комплекс «Арго Инвест». – Производительность комплекса составит 3250 тонн овощей и зеленых культур в год».
По словам Соина, положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию уже получено. Аналитики одного из ведущих российских банков признали данный проект высокоэффективным, оценив его рентабельность в 44%.
К 2019 году Магаданская область планирует выйти почти на 100% круглогодичное обеспечение жителей свежими огурцами и помидорами, для этого здесь необходимо реализовать три сельскохозяйственных проекта – об этом говорили на совещании у главы региона в июле текущего года.
Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что в макрорегионе уже открыто 51 новое предприятие, до конца года их будет 86 года.
«Всего же к 2025 году у нас появится более 800 производств, из них более 300 уже строится. За первое полугодие 2017 года мы уже наблюдаем 10-ти процентный рост инвестиций в основной капитал», – уточнил министр.
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