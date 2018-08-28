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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Сентября, 18:47 |
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Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
27 сентября пройдет творческая встреча «Исследуй Север на бумаге». Известный колымский путешественник, писатель и журналист Рудольф Седов проведет обзор литературы о туризме. Автор более 20 книг расскажет о пройденных и описанных маршрутах, включая восхождение на высшую точку Северо-Востока Азии - гору Победа. Встреча начнется в 19:00 на переулке Школьном 3, кабинет 201.
28 сентября пройдет кинопоказ фильма «Отцы и дети. Испытание». Лента повествует о мотоприключениях основателя движения «Сел и Поехал», члена Русского географического общества Павла Кобяка. В центре сюжета - два друга мотопутешественника, решившие взять с собой отцов в опасную экспедицию по Монголии. Зрители увидят, что происходит с мототехникой в пустыне Гоби, и каковы пределы человеческих возможностей в суровых условиях. Кинопоказ пройдет в малом зале Молодежного центра на пл. Комсомольская, 1.
29 сентября в Магадане и его окрестностях пройдет туристический квест. Командам-участникам предстоит не только дать правильный ответ из области краеведения, но еще найти и сфотографировать нужный объект. Оригинальность фото также оценит жюри. Победителей наградят призами. Участие в квесте бесплатное. Заявки принимают в Туристском информационном центре на переулке Школьном 3 в кабинете 213, информация по 607011. Также заявку можно отправить на электронную почту visitkolyma@mail.ru. В заявке необходимо указать название команды, количество участников (от 2 до 5 чел.) и контакты капитана команды.
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