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19 Октября 2017, 18:51 | Регион сегодня

Режим Свободного порта Владивосток в аэропорту "Сокол" в Магадане упростит работу с инвесторами

"Режим Свободного порта Владивосток повысит инвестиционную привлекательность Магаданской области. Будет упрощен порядок въезда как для наших потенциальных иностранных инвесторов, так и для тех, кто уже работает на территории. В их числе – иностранные компании, которые осваивают месторождения драгоценных металлов и других полезных ископаемых на Колыме, создают новые промышленные предприятия", – заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

Данная мера, по его словам, также улучшит возможности для въездного туризма в Магаданской области.

«Мы рассчитываем на появление новых чартерных рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже ведутся переговоры с авиакомпанией «Якутия» о создании постоянного рейса из столицы Колымы в Китай по маршруту Магадан – Якутск – Харбин. Надеюсь, что этот проект станет более реальным с использованием инструментов свободного порта Владивосток в Магадане», – отметил губернатор Магаданской области.

Как отмечал ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, данное решение повлияет на развитие многих отраслей экономики, активизирует деловое общение, а также поможет привлечь больше инвесторов в ДФО.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сокол  аэропорт  свободный порт владивосток 


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