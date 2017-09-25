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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Режим Свободного порта Владивосток в аэропорту "Сокол" в Магадане упростит работу с инвесторами
Данная мера, по его словам, также улучшит возможности для въездного туризма в Магаданской области.
«Мы рассчитываем на появление новых чартерных рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже ведутся переговоры с авиакомпанией «Якутия» о создании постоянного рейса из столицы Колымы в Китай по маршруту Магадан – Якутск – Харбин. Надеюсь, что этот проект станет более реальным с использованием инструментов свободного порта Владивосток в Магадане», – отметил губернатор Магаданской области.
Режим свободного порта получат международные дальневосточные аэропортыНапомним, в сентябре во Владивостоке Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание президиума Государственного совета, посвященное вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. По итогам заседания Владимир Путин дал ряд поручений, в числе которых – распространение Свободного порта Владивосток во всех международных аэропортах Дальневосточного федерального округа.
Как отмечал ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, данное решение повлияет на развитие многих отраслей экономики, активизирует деловое общение, а также поможет привлечь больше инвесторов в ДФО.
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