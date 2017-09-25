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Четверг| 19 Октября, 20:29 |
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На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
Совещание по разработке мобильного приложения провел губернатор Владимир Печеный. Как доложил губернатору руководитель Департамента информационных технологий Дмитрий Мироненко, приложение разрабатывается для создания современных каналов коммуникаций с жителями Магаданской области.
«Исходя из тренда лучших практик – использования личных мобильных устройств, ведется разработка мобильного приложения «Открытое Правительство Магаданской области» для платформ IOS и Android», – сообщил Дмитрий Мироненко.
Организационно-техническая составляющая процесса рассмотрения обращений будет обеспечна за счет взаимной интеграции с электронными приемными кольца сайтов Правительства Магаданской области. Граждане получат возможность задать вопрос или предложить идею, а также ознакомиться с уже накопленной базой актуальных вопросов и идей.
Кроме того, приложение будет содержать телефонный справочник контактов всех органов власти, анонсы всех важных мероприятий, приводящихся в Магаданской области и ленту актуальных новостей.
Ключевой элемент «Открытого Правительства» – возможность проводить опросы и оперативно узнавать мнение граждан по важнейшим, общественно значимым темам.
В тестовом режиме приложение «Открытого Правительства» будет запущено в декабре 2017 года. Если тестирование пройдет успешно, его разместят в сети Интернет на площадках для скачивания мобильных приложений.
По мнению Владимира Печеного, приложение станет еще одним каналом оперативного взаимодействия с гражданами для решения волнующих их вопросов.
«Главное организовать работу таким образом, чтобы люди могли не просто беспрепятственно обращаться в органы власти, но и в режиме реального времени отслеживать, как идет работа по решению проблем, на которые они указали», – отметил губернатор.
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