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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Магаданская таможня пресекла попытку вывоза крупной партии стройматериалов
Автомобиль, загруженный фанерой, был остановлен на границе Особой экономической зоны в Магаданской области. После проведения таможенного досмотра было установлено, что данный товар был ввезен по процедуре свободной таможенной зоны с освобождением от уплаты таможенных платежей и запрещен к вывозу за пределы ОЭЗ. Всего в автомобиле находилось 460 листов фанеры из древесной стружки ориентировочной стоимостью 648 тыс. рублей.
Товар был изъят и помещен на склад. В отношении владельца товара возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от ½ до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией, сообщает Елена Хотова, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Магаданской таможни.
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