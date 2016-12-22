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19 Декабря 2016, 17:51 | Регион сегодня

Колыма предлагает туристам "дикую природу"

Новые маршруты готовит Колыма для туристов

В областной библиотеке имени А.С. Пушкина состоялось заседание Координационного совета по развитию туризма в Магаданской области. Его провел губернатор Владимир Печеный. Представители власти и туристического бизнеса  обсудили планы по реализации концепции развития туризма в регионе, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Магаданской области.

В минувшем году Магаданская область активно участвовала в презентации туристических возможностей региона на различных выставках. Успешно прошла презентация в  Москве  на  выставке и фестивале активного и приключенческого туризма «Открой свою Россию». Это крупнейшее мероприятие, организованное впервые для представителей регионов и туристических компаний, занимающихся внутрироссийским туризмом.  Большой интерес посетителей вызвал проводимый на Колыме  Золотой фестиваль, представленные исторические и экологические туры.  

Магаданская область представлена и в масштабном проекте  «Восточное кольцо России». Цель которого -  создать единую сеть туристических маршрутов, которые свяжут 12 регионов страны: Приморье, Хабаровский, Камчатский, Забайкальский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую, Иркутскую области, Чукотку, Якутию, Бурятию, Еврейскую АО.

По информации министерства культуры и туризма Магаданской области, уже есть предложения по  объединенным маршрутам в Якутию, на Чукотку и Камчатку. Есть маршрут, который начинается и завершается в Магадане и проходит через всю Колыму с заездом в якутский Оймякон на Полюс холода. Возможны три варианта передвижения: на автобусе, джипах и вездеходах. Благодаря  регулярному авиационному сообщению Магадана с Петропавловском-Камчатским разрабатываются совместные  с Камчаткой маршруты.  

Глава региона подчеркнул, что развитию въездного туризма особое внимание уделяет  и президент, и правительство страны. На уровне региона разработана концепция развития туризма, мероприятия которой  уже реализуются. Создается не только правовая база  отрасли, формируются новые маршруты, решаются вопросы поддержки конкретных туристических проектов. «Однако, пока мы не в полной мере реализуем рекреационный потенциал Колымы. В мире «дикая природа» в большой цене. Нужно научиться продвигать и по максимуму использовать самобытность нашего малоосвоенного края»,- сказал губернатор.

Владимир Печеный напомнил, что правительство области работает над созданием  территории опережающего развития (ТОР) на базе действующего санатория «Талая». Губернатор убежден: «Талая» должна стать туристско-курортным центром Дальнего Востока. «Это уникальное место с потрясающим потенциалом. Термальные минеральные источники, редкие по составу грязи, красивейшая нетронутая природа, окрестности, позволяющие организовать здесь горнолыжный комплекс, построить крытый каток, аквапарк»,- сказал глава региона.

Увеличить поток туристов в санаторий «Талая» возможно втрое, используя механизмы государственно-частного партнерства. Сейчас на этом бальнеологическом курорте при мощности в 200 мест ежегодно отдыхают 4 тысячи человек, в том числе 1000 детей, причем не только из области, но и из соседних регионов.

Губернатор напомнил, что туристические компании могут присоединиться к этому проекту со своими предложениями, могут также стать резидентами ТОР. 

«Туристическая отрасль – важный сегмент в развитии территории. Главный результат, которого мы  вместе должны добиться, - значительно, в разы увеличить поток туристов, приезжающих к нам в регион. А для этого будем решать задачи по совершенствованию инфраструктуры отрасли, по привлечению в неё  инвесторов. В национальном туристическом рейтинге за минувший год мы на 35 месте, а должны быть в числе лучших. В каждом поселке, в каждом округе есть свои уникальные места. Они должны быть известны, в первую очередь, нашим землякам и, конечно, гостям»,- сказал Владимир Печеный.

На заседании обсудили и проблемы отрасли: отсутствие единой системы туристической навигации, недостаток профессиональных гидов, необходимость реконструкции и ремонта многих исторических зданий, отсутствие дорожной инфраструктуры и другие.

Представители туристических компаний «Кулу», «Каюр Трэвел» рассказали об опыте работы с туристами, в том числе и  зарубежными, о планах по расширению маршрутов. Директор компании «Магтур» Валентина Кураш сообщила, что компания готовит к открытию в 2017 году нового маршрута – в национальное стойбище.  Гости смогут ознакомится с бытом коренных жителей Севера, попробовать национальные блюда, покататься на оленьих и собачьих упряжках.  Интерес к проекту уже проявили французские компании.

В колымском пакете предложений есть исторические, экологические туры. В потенциале области - речные и морские круизы, сплавы, рыбалка, отдых в труднодоступных местах на красивейших озерах области, прогулки на гидросамолетах, гастрономические туры.

По итогам совета глава региона дал поручение региональным министерствам и ведомствам подготовить конкретные предложения по оказанию поддержки туристическим компаниям, проекты которых могут стать частью региональных программ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: туризм  Восточное кольцо России 


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