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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 19:49 |
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Правительство Магаданской области окажет поддержку инновационным проектам
Согласно плану, уже в 2016 году должен быть введен в эксплуатацию инновационный бизнес-инкубатор, продолжится совершенствование правовой базы, регулирующей инновационную деятельность на территории области. Будут изучены возможности создания венчурного фонда инновационных разработок. Рассматривается возможность стимулирования малого и среднего предпринимательства к внедрению инноваций в области горной, строительной и топливно-энергетических отраслей региона в части обеспечения их налоговыми льготами, пишет журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Правительстьва Магаданской области.
Будут подготовлены предложения по концессионной отработке остаточного комплекса россыпной золотодобычи с участием СВКНИИ ДВО РАН, по внесению изменений в действующее законодательство в части создания законодательной базы для предоставления в пользование и отработку по упрощенной схеме техногенных россыпей, которые следует рассматривать как самостоятельный ресурсный потенциал.
Правительство Магаданской области окажет поддержку инновационным проектам в субсидировании части затрат, понесенных в связи с осуществлением инновационной деятельности.
Молодежь Колымы планируется привлечь к участию в конкурсе научно-исследовательских проектов «Инновация», в форуме «Наука и молодежь как факторы становления инновационной экономики региона», в программе «УМНИК» и другим мероприятиям.
Предприятиям и организациям для продвижения инновационной продукции на внутреннем и внешнем рынках будет оказано содействие в организации выставок, ярмарок и других мероприятий.
План включает также меры по развитию агропромышленного комплекса на основе биотехнологий. Это, к примеру, создание питомника размножения аборигенных многолетних трав, организация племенной работы в оленеводстве.
Программой предусмотрены мероприятия по повышению культуры информационной безопасности населения, кадровому обеспечению отраслей региональной экономики и другие.
Как отмечает губернатор области Владимир Печеный, региональное правительство готово не просто поддерживать наиболее интересные и перспективные инновационные проекты во всех отраслях экономики, но и содействовать их продвижению.
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