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20 Июля 2015, 17:14 | Регион сегодня

Победители Всероссийского фестиваля "Старательский фарт" "намыли" первый миллион

Первый Всероссийский фестиваль по промывке золота "Старательский фарт" прошел в столице Колымы. Инициаторами его проведения выступили губернатор области Владимир ПЕЧЕНЫЙ и сами золотопромышленники, создавшие приличный призовой фонд (1 млн рублей) и обеспечившие все необходимые атрибуты для зрелищного мероприятия, сообщает корреспондент журнала "Дальневосточный капитал", побывавший на старательском празднике.

Идея проведения соревнований, на которых любой желающий без особой предварительной подготовки мог бы испытать свою удачу, попытавшись дедовским способом с  помощью деревянного лотка промыть какое-то количество золотосодержащих песков, витала в области давно. Подобные соревнования проходят в ряде стран и стали яркой туристической фишкой. Купил входной билет, получил лоток и участок на ручье, а  все, что добыл, – твое,  за вычетом налога.


 

У нас такая схема невозможна, золото не стало обычным товаром, и все что намыл, нужно по правилам сдать предприятию, предоставившему золотосодержащий песок. Поэтому участие в колымском фестивале было бесплатным, зато победителей, кому подфартило снять со своих лотков большее количество золотого песка, ждали вполне весомые призы.  Фонд, созданный ассоциацией недропользователей Магаданской области, предполагал премию 500 тыс рублей за первое место, 300 тыс. – за второе и 200 тыс. – за третье. Руководитель артели старателей «Полевая» Николай ДЕРЕЖЕНЕЦ доставил на площадку фестиваля золотосодержащий песок,  его коллеги обеспечили весь необходимый нехитрый инвентарь – полубочку с водой, деревянный лоток, молоток и даже пустые консервные банки, куда ссыпалась добыча – все как в старые времена, когда на Колыме начинали разрабатывать первые россыпи.


 

 

 

 

 

 

 

Испытать фарт решились 34 участника, не только жители Магаданской области, но и соседних регионов: Хабаровского края, Якутии, приехали «старатели» из Бурятии и Новосибирска, в их числе за нелегкий труд взялись несколько женщин. Каждому после мастер-класса было отведено всего 30 минут. Потом добытое нужно было высушить на костре, дедовским же способом продуть, удалив все лишнее и сдать поблескивающий остаток авторитетной комиссии, возглавлял которую председатель некоммерческой организации «Ассоциация недропользователей Магаданской области» Александр БАСАНСКИЙ. Все было взвешено на точнейших (0,01 гр.) весах.

Эмоциональный подъем был сильнейший, ведь возможность испытать фарт была равной для всех участников соревнования. Не меньше эмоций получили и сами организаторы, для которых было важно, чтобы все прошло без сучка и задоринки, чтобы, по образному выражению одного из членов судейской бригады, «первый класс» закончить с отличием.

Благодаря первому Всероссийскому фестивалю «Старательский фарт» бренд «Золотая Колыма» должен получить особое звучание, считают его организаторы и надеются на будущий год собрать уже сотни участников и тысячи зрителей, которые прилетят в Магаданскую область за яркими эмоциями, ни с чем не сравнимыми с ожиданием удачи.

Фото Расул МЕСЯГУТОВ, Владимир ГОРЛОВ.  Журнал "Дальневосточный капитал".  

Теги: фестиваль  Старательский фарт 


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