|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 04 Сентября, 16:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Победители Всероссийского фестиваля "Старательский фарт" "намыли" первый миллион
Идея проведения соревнований, на которых любой желающий без особой предварительной подготовки мог бы испытать свою удачу, попытавшись дедовским способом с помощью деревянного лотка промыть какое-то количество золотосодержащих песков, витала в области давно. Подобные соревнования проходят в ряде стран и стали яркой туристической фишкой. Купил входной билет, получил лоток и участок на ручье, а все, что добыл, – твое, за вычетом налога.
У нас такая схема невозможна, золото не стало обычным товаром, и все что намыл, нужно по правилам сдать предприятию, предоставившему золотосодержащий песок. Поэтому участие в колымском фестивале было бесплатным, зато победителей, кому подфартило снять со своих лотков большее количество золотого песка, ждали вполне весомые призы. Фонд, созданный ассоциацией недропользователей Магаданской области, предполагал премию 500 тыс рублей за первое место, 300 тыс. – за второе и 200 тыс. – за третье. Руководитель артели старателей «Полевая» Николай ДЕРЕЖЕНЕЦ доставил на площадку фестиваля золотосодержащий песок, его коллеги обеспечили весь необходимый нехитрый инвентарь – полубочку с водой, деревянный лоток, молоток и даже пустые консервные банки, куда ссыпалась добыча – все как в старые времена, когда на Колыме начинали разрабатывать первые россыпи.
Испытать фарт решились 34 участника, не только жители Магаданской области, но и соседних регионов: Хабаровского края, Якутии, приехали «старатели» из Бурятии и Новосибирска, в их числе за нелегкий труд взялись несколько женщин. Каждому после мастер-класса было отведено всего 30 минут. Потом добытое нужно было высушить на костре, дедовским же способом продуть, удалив все лишнее и сдать поблескивающий остаток авторитетной комиссии, возглавлял которую председатель некоммерческой организации «Ассоциация недропользователей Магаданской области» Александр БАСАНСКИЙ. Все было взвешено на точнейших (0,01 гр.) весах.
Эмоциональный подъем был сильнейший, ведь возможность испытать фарт была равной для всех участников соревнования. Не меньше эмоций получили и сами организаторы, для которых было важно, чтобы все прошло без сучка и задоринки, чтобы, по образному выражению одного из членов судейской бригады, «первый класс» закончить с отличием.
Благодаря первому Всероссийскому фестивалю «Старательский фарт» бренд «Золотая Колыма» должен получить особое звучание, считают его организаторы и надеются на будущий год собрать уже сотни участников и тысячи зрителей, которые прилетят в Магаданскую область за яркими эмоциями, ни с чем не сравнимыми с ожиданием удачи.
Фото Расул МЕСЯГУТОВ, Владимир ГОРЛОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Магаданской области выделены дополнительные квоты вылова кеты
- На Колыме спасли туристов из Санкт-Петербурга
- Дальнедра назначили 8 аукционов по россыпям на Колыме на 27 сентября
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Во Владивостоке на площадке ВЭФ началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- "МАЙНЕКС ДВ - 2018" собрал в Магадане около 300 российский и иностранных специалистов
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- IV Золотой фестиваль Колымы откроется в бухте Гертнера через две недели
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Дальневосточный гектар онлайн первым получил житель Колымы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.