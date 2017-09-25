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20 Сентября 2017, 12:22 | Регион сегодня

Мемориальные таблички, посвященные узникам ГУЛАГа, появились в Маске Скорби в Магадане

Таблички, посвященные памяти узбекских, таджикских, азербайджанских и дагестанских узников колымских лагерей дополнили мемориальный комплекс.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный принял участие в открытии во внутреннем помещении Маски Скорби мемориальных табличек, которые посвящены узникам колымских лагерей узбекских, таджикских, азербайджанских и дагестанских национальностей.

Владимир Печеный обратился к представителям национальных диаспор. Он сказал, что в этом месте сосредоточена память и скорбь о тяжелых страницах истории Колымы и страны. Губернатор отметил, что память о невинных жертвах, которые нашли пристанище в колымской земле, будет жить вечно.

«Сотни тысяч невинных людей прошли через молох репрессий. Представители самых разных национальностей из разных уголков нашей станы и из-за рубежа стали жертвами тоталитаризма. Александр Солженицын называл нашу территорию «Полюсом лютости», который стал символом незаслуженных политических гонений. И поэтому здесь в Магадане воздвигнут этот мемориал Маска Скорби. Это, пожалуй, одно из немногих мест в России, где увековечена в камне память о тех черных временах», - сказал Владимир Печеный.

Губернатор добавил, что мы обязаны хранить эту память, чтобы трагедия политических репрессий никогда не повторилась ни в истории нашей страны, ни в истории всего мира.   

«Эта память и то, что сделано сегодня вами, чтобы увековечить память о своих земляках, еще одно подтверждение важной миссии которую мы все несем. По инициативе Президента России Владимира Путина, этот год объявлен в стране «Годом мемориализации жертв политических репрессий». Это государственная концепция, которая поддерживается главой государства. И мы ведем активную работу в этом направлении», - сказал Владимир Печеный.

Также к собравшимся у подножия Маски Скорби обратились мэр Магадана Юрий Гришан и руководители диаспор.

По словам историка Веры Смирновой, лагеря ГУЛАГа прошли более 10 тыс. дагестанцев и азербайджанцев, 4,5 тыс. таджиков и около 25 тыс. узбеков. «Эти цифры опубликованы в книге колымского историка-краеведа Давида Райзмана «Иностранцы – невольники Дальстроя». Среди них были поэты, врачи, представители интеллигенции. Многие имена также собраны в мартирологе «За нами придут корабли». И сегодня уже могут быть доступны для работы новые имена 128 тыс. людей прошедших в те времена Колыму, а значит, среди них найдутся и представители ваших национальностей. Скоро начинается работа над вторым томом мартиролога», - сказала Вера Смирнова.

Таблички, посвященные памяти узбекских, таджикских, азербайджанских и дагестанских узников колымских лагерей дополнили мемориальный комплекс из семи других. Среди них – отметки об узниках калмыцких, корейских, якутских, чукотских, румынских и латышских народов.

В завершении мероприятия представители диаспор провели молебен в память о погибших земляках.

Инициатором открытия мемориальных табличек стала общественная организация Азербайджанского и Дагестанского народов «Бирлик». В эти дни диаспора отметила 10-летие со дня образования. С праздником членов организации поздравил губернатор Владимир Печеный. Он подчеркнул, что здесь объединены талантливые люди с активной жизненной позицией.

«На протяжении десяти лет вы вносите весомый вклад в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации и Магаданской области, успешно реализуете культурные, социальные проекты и программы, укрепляете межнациональное сотрудничество. Ваша организация активно участвует в жизни Колымы. Ваше стремление всегда участвовать в жизни людей реальными делами и инициативами заслуживает самой высокой оценки. Благодарен всем вам за терпение, мудрость, бескорыстную самоотдачу, за всё, что вы делаете во благо всех жителей Колымы», - сказал Владимир Печеный.

Он вручил председателю организации Микаилу Салимову благодарственное письмо и памятные подарки.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: память  репрессии  ГУЛАГ 


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