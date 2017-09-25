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На Колыме добыто более 21 тонны золота
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный сообщил, что в январе – августе 2017 года недропользователи Колымы добыли более 21 т золота.
«Пока баланс сохраняется в сторону «россыпников». Это значит, что более 12 тонн золота добыты на россыпных месторождениях, и более девяти тонн были извлечены из рудных месторождений. Я думаю, что к концу года ситуацию изменится в сторону предприятий, который ведут разработку рудных месторождений в силу объективных причин. «Россыпники» совсем скоро прекратят свою работу, когда реки покроются льдом», - пояснил Владимир Печеный.
По словам главы региона, горнорудные предприятия уже на три тонны драгметалла превысили свой показатели по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
«Хорошо идет добыча, значит, хороша была подготовка к этому сезону по добыче драгоценных металлов. Перспективы развития территории в этом ключе известны. Запущено новое предприятие, а именно ГОК на руднике им. Матросова. Сейчас там идут пуско-наладочные работы, а в следующем году благодаря этому объекту появится серьезная прибавка к общей добыче золота в Магаданской области», - уверен Владимир Печеный.
Всего в 2016 году в Магаданской области 177 предприятий имели собственные лицензии на поиски, разведку и добычу драгоценных металлов. 96 предприятий осуществляли добычу россыпного золота, 56 предприятий имели лицензии на добычу рудного золота и серебра, в их числе 11 предприятий разрабатывающие рудные месторождения.
Напомним, во время третьего Восточного Экономического форума (ВЭФ) в сентябре 2017 года Президент РФ Владимир Путин объявил новые льготы для инвесторов Дальнего Востока. Российский лидер заявил, что РФ будет использовать мировой опыт в создании привлекательных условий для бизнеса.
«Чтобы быть конкурентоспособным, привлекательным для инвестиций, намерены постоянно двигаться вперед, анализировать практику стран-лидеров в привлечении капиталов, предлагать более выгодные условия», - заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Президент России подчеркнул, что условия для инвестирования не смогут ухудшаться в течение первых 10 лет реализации проекта.
«Для крупных инвестиционных проектов – свыше 100 млрд руб. – будет продлена льгота по налогу на прибыль: с 10 до 19 лет. Исходим из того, что это проекты длительного цикла и те, кто вкладывает соответствующие ресурсы, должны понимать, как будет строиться экономика этих проектов», - отметил Президент России.
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