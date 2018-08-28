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20 Сентября 2018, 16:03 | Регион сегодня |

В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400

Всего же совершать посадку в аэропорту Магадана могут более 50 типов воздушных судов

К эксплуатации двухпалубного Boeing 747-400 подготовили аэропорт «Магадан», сообщает сайт airport-magadan.ru. Этот четырехдвигательный реактивный самолет в зависимости от компоновки салона может иметь от 447 до 522 пассажирских кресел. Дальность полета до 13 450 км, сообщили  журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

За последние годы аэропорт получил допуск на прием широкофюзеляжных самолетов практически всех моделей, включая Boeing 757/76/777 и Airbus-330. Всего же совершать посадку в аэропорту Магадана могут более 50 типов воздушных судов.

Этого удалось достичь благодаря масштабной реконструкции. В настоящее время заканчивается ее первый этап. За счет федеральных средств проведены работы на взлетно-посадочной полосе протяженностью 3,4 км и перронах. Новые условия позволят справляться с возрастающим потоком пассажиров. Если в 2016 году аэропорт обслужил 350 тысяч человек, то в 2017 уже 380 тысяч.

По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, во время летней отпускной кампании этого года в июне-июле только из Магадана в Москву прилетели 25 640 пассажиров, из Москвы в Магадан в августе-сентябре, по предварительным данным, не менее 25 740 человек.

23-24 мая в Москве состоялась 53 Московская международная конференция «Ключевые составляющие коммерческого развития аэропортов». В рамках мероприятия прошло подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ-2017». Аэропорт «Магадан» был признан лауреатом в номинации «За большой вклад в развитие аэропорта». Колымская воздушная гавань соперничала с предприятиями, имеющими ежегодный объем перевозок до 500 тысяч пассажиров.

Напомним, ОАО «Аэропорт Магадан» был признан Лучшим аэропортом года стран-участниц СНГ по итогам работы в 2016 году и лауреатом в номинации «За большой вклад в развитие производства» в 2011 году.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: аэропорт  модернизация  Магадан  авиаперевозки 


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