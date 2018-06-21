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20 Декабря 2012, 15:53 | Регион сегодня

Презентация шельфовых проектов ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток" состоялась в Магаданской области

Начало геологоразведочных работ на участке Магадан-1 намечено на 2013 год.

Как сообщил генеральный директор ЗАО «РН – Шельф - Дальний Восток» Лев Бродский, компания организована в 1998 году для управления участием ОАО «НК «Роснефть» в дальневосточных шельфовых проектах.

«Планы НК «Роснефть» по проведению геологоразведочных работ на Магаданском шельфе отвечают государственным задачам по освоению Дальнего Востока. Проекты находятся на самой ранней стадии реализации, до получения первой нефти или газа пройдет длительный срок от начала геологоразведочных работ», - сказал Лев Бродский. По его словам, разработка Магаданского шельфа требует от инвесторов значительных затрат с высокой степенью риска и длительным сроком окупаемости. К проведению геологоразведочных работ будут привлечены подрядчики самой высокой квалификации. У компании накоплен значительный опыт безопасных и эффективных работ на шельфе Дальнего Востока России, схожем по природно-климатическим условиям. На них отработаны технологии для ведения работ с высоким уровнем экологической и производственной безопасности.

«За время работ по шельфовым проектам, курируемым ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток», не произошло ни одного инцидента, касающегося вопросов нарушения экологической или промышленной безопасности», - подчеркнул Лев Бродский.

Суммарная площадь трех участков Магадан-1, Магадан-2 и Магадан-3 - 46 929 кв. км. Участок Магадан-1 будет отрабатываться совместно с норвежской государственной компанией «Статойл» (Statoil), Магадан-2 и Магадан-3 только силами НК «Роснефть». Ресурсный потенциал трех участков по предварительным прогнозам составляет 2,6 млрд тонн.
В 2013 год запланировано проведение сейсморазведочных и гравимагнитных работ на участке Магадан-1.

Сейсморазведочные и гравимагнитные работы будут проводиться одновременно с одного судна с учетом всех мер экологической безопасности. После анализа и обобщение результатов сейсморазведки запланировано поисковое бурение, на основании которого будет приниматься инвестиционные решения по проекту, сообщает портал администрации Магаданской области.

Как отметил губернатор Магаданской области Николай Дудов, администрация региона в течение 10 лет добивалась скорейшего начала реализации шельфовых проектов в северной части Охотского моря.

«Эти проекты имеют стратегическое значение для Магаданской области. Освоение примагаданского шельфа приведет к созданию в регионе новой высокотехнологичной отрасли промышленности, новых рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, общей диверсификации экономики. Кроме того, мы рассчитываем на дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, которые позволят решать многие социальные проблемы», - подчеркнул Николай Дудов.

"Дальневосточный капитал".

 

Теги: Роснефть  экология  шельфовые проекты  Николай Дудов 


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