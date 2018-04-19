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На Колыме идет реконструкция пятого причала магаданского морского торгового порта
Губернатор Владимир Печеный провел совещание в Магаданском морском торговом порту по реконструкции пятого причала.
Работы по реконструкции возобновлены с наступлением положительных температур, хотя подготовка велась еще зимой. Сейчас на объекте ведут работы 42 человека, в ближайшие дни компания-подрядчик ООО «Больверк» намерена увеличить число занятых реконструкцией причала.
Сроки реконструкции, которая согласно контракту, должна была завершиться к концу 2017 г. перенесены. Это было обусловлено климатическими условиями, не позволившие выполнить ряд работ, которые необходимо было провести до укладки бетона по грунту. Поэтому подрядчик срок перенес сроки сдачи пятого причала, а заказчик согласовал эти изменения. По новому графику работы должны завершить к 30 июня.
«Мы, безусловно, заинтересованы в скорейшем завершении реконструкции для нормальной работы морского порта в активный период завоза грузов. Уже скоро начнется угольная кампания по северному завозу топлива в Магаданскую область, и, в целом, поток грузов в летний период возрастает. Надо запустить реконструированный причал, чтобы порт мог свободно работать. Будем жестко отслеживать выполнение всех работ на этом причале, с тем, чтобы график сдачи к 30 июня был соблюден», – отметил Владимир Печеный.
Реконструкция гидротехнических сооружений ведется в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Стоимость контракта 1 млрд. 14 млн. рублей. Проект предусматривает реконструкция четвертого (завершена) и пятого причала Магаданского морского торгового порта.
Заказчиком по выполнению изыскательских, проектных и строительных работ определено Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта». генеральный подрядчик, непосредственно ведущий работы в порту – ООО «Больверк».
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