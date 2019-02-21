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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 22 Февраля, 15:06 |
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Колымчане проголосуют за лучшую колбасу
Министерство сельского хозяйства Магаданской области приглашает жителей и гостей областного центра принять участие в третьем смотре-конкурсе и дегустации "Магаданское качество".
Конкурс состоится в канун праздника «Дня защитника отечества» – 22 февраля, в 14 часов 30 минут, в супермаркете «МегаМаг» на Кольцевой. В ходе конкурса жителям и гостям областного центра представится возможность оценить вкусовые качества колбасных изделий, представленных тремя компаниями. На суд дегустаторов будут представлены колбасные изделия двух видов – колбаса вареная «Докторская» и варено-копченая «Краковская».
Все образцы будут лишены своей узнаваемой упаковки и получат цифровой код. Лучшую колбасу определят путем голосования по пятибальной шкале, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Мероприятие проводится в целях популяризации продукции, улучшения качества товаров, а также знакомства населения с ассортиментом продукции, выпускаемой Магаданскими производителями.
Напомним, что свежую мясную, молочную, рыбную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, мед, мясо и яйцо кур, без товарной наценки жители и гости города смогут приобрести на ярмарке «выходного» дня, которая пройдет 23 февраля, с 10 до 16 часов, в здании ТЦ «Фрэш» по адресу: ул. Пролетарская, д. 43.
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