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22 Июня 2017, 15:35 | Регион сегодня

Колыма ждет мастеров со всего мира на Первом Международном фестивале косторезного искусства

Подобного фестиваля нет ни только в России, но и в мире

Региональное  отделение Союза художников России предложило провести в Магадане международный фестиваль косторезного искусства народов мира. По словам руководителя отделения, заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Константина Кузьминых, аналогов проведения подобного фестиваля нет ни только в России, но и в мире. 

Предложение возникло после проведения в столице Колымы в прошлом году уже шестого Всероссийского фестиваля «Косторезное искусство народов России». Тогда мастера-косторезы, да и гости выставки говорили о большом интересе к работам коллег из других регионов страны, о том, что очень хотелось бы воочию увидеть работы косторезов других стран, узнать что-то новое о работе с костью, о технике обработки, обменяться опытом.

Предложение поддержал губернатор Магаданской области Владимир Печеный, он и возглавил оргкомитет по подготовке и проведению I Международного  фестиваля.

«Резная кость – это одна из визитных карточек Магадана, я полностью с этим согласен, наравне с золотом и морепродуктами, и нашей замечательной природой. Как фестиваль «Старательский фарт», он может стать еще одним уникальным брендом Колымы, который будет известен далеко за пределами страны. Наша задача, чтобы Международный фестиваль прошел  на высоком организационном уровне»,- сказал губернатор на заседании оргкомитета.

Цели проведения фестиваля - сохранение и развитие этого промысла в России,  его популяризация, выявление талантливых мастеров современного косторезного искусства, обмен опытом между художниками разных стран, обеспечение доступа населения страны к изобразительному искусству, в том числе и зарубежному.

Константин Кузьминых заметил, что выбор Магадана, как места проведения Международного фестиваля косторезного искусства вполне соответствует ситуации, сложившейся в этом промысле в настоящее время, потому что работы магаданских мастеров известны не только по всей России, но и за рубежом.

Свое участие в фестивале уже подтвердили косторезные школы Архангельской области, Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Чукотского АО, Камчатского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), Тюменской области и других регионов России. Подтверждения прислали также мастера из Казахстана, Китая, Финляндии.  Ожидаются ответы из Кореи, Вьетнама, Японии, Исландии и других стран, в которые  направлены приглашения.

Местом проведения фестиваля определен торговый комплекс «Астра» в Магадане. На первом этаже  развернется выставка. В комплексе пройдет торжественное открытие конференции, круглые столы и другие мероприятия. Мастер-классы  предложено провести непосредственно в мастерских магаданских косторезов. Будет выпущен каталог работ участников.

В программе фестиваля будет посвящение в студенты будущих косторезов. Впервые в Магаданской области колледж искусств проводит в этом году набор в группу косторезов. По мнению их будущего учителя, художника –костореза, члена Союза художников РФ Виктора Вихлянцева,  для ребят будет большой честью получить первое напутствие от именитых мастеров со всего света, познакомиться с их работами, поучиться у них, получить заряд творческого настроя. 

На заседании оргкомитета даны поручения о составлении плана проведения мероприятий фестиваля,  программы открытия и закрытия, подготовки помещений для проведения,  утверждение требований к условиям  участия, экспонатам и другие.

Предварительно согласовано, что I  Международный фестиваль косторезного искусства народов мира пройдет в Магадане с 27 по 31 октября 2017 года. А пока колымчанам предложено выбрать для него красивое название, которое соответствовало бы и цели и месту  его проведения.

Фото. А.Афанасьев

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: фестиваль  косторезы  искусство  Колыма 


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