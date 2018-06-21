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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Июля, 17:12 |
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Флаг Колымы поднимут над Землей Франца-Иосифа
О включении символа нашего региона в число знамен для официальной церемонии демонстрации флага России и копии Знамени Победы, флагов регионов страны и флагов социально ответственных компаний в рамках проведения II специальной Миротворческой миссии «Открытая Арктика – 2017» в составе мероприятий культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2015 – 2020» губернатору Владимиру Печеному сообщил сопредседатель программы «Держава XXI век», член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Правления МЭД «Живая планета», академик РАЕН, профессор Николай Дроздов.
Погранзастава «Нагурская» - самый северный форпост России, расположенный на 81 параллели, в арктической пустыне, где нехватка кислорода составляет 20%, нестабильно работает компас и редко проглядывает сквозь бурю солнце. И в этих суровых условиях под защитой 1,5-тонного бронзового Николая Чудотворца несут службу российские пограничники.
Там, 1-2 ноября 2017 года, в преддверии Дня народного единства, побывает специальная миротворческая миссия «Открытая Арктика-2017», которая организована Российской Ассоциацией Героев и Международным экологическим движением «Живая планета» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.
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