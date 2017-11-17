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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Ноября, 01:12 |
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Завершилась реконструкция четвертого причала Магаданского морского торгового порта
В этом лично убедился губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Он провел совещание в порту и проверил ход работ. В обсуждении приняли участие члены регионального правительства, главный федеральный инспектор по Магаданской области Роман Аничин, руководство Магаданского морского торгового порта и другие заинтересованные стороны, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Сегодня подрядная организация «Больверк» продолжает реконструкцию следующего – пятого причала морской гавани столицы Колымы. Стоимость работ более 1 млрд рублей.
Через морской торговый порт идет основная доля поставки и отправки различных грузов в регион и за его пределы. Это жидкое топливо, техника, строительные материалы и многое другое. Из-за реконструкции причалов работа порта несколько усложнилась, рассказали на встрече губернатору, но в целом ситуация под контролем, логистика налажена. Нагрузку равномерно распределили между работающими причалами.
Реконструкция причалов проходит в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Отметим, что Президент России Владимир Путин считает, что развитие Дальнего Востока - это неотъемлемая часть мер по повышению конкурентоспособности России. На недавно прошедшем Восточном экономическом форуме глава государства заявил, что обновление дальневосточного региона - в числе безусловных приоритетов, важнейшая часть стратегии по наращиванию экономики страны и ее человеческого капитала.
На совещании отметили, что четвертый причал полностью готов, сейчас идет оформление документов для ввода объекта в эскплуатацию и передачи его морскому торговому порту. Работы по пятому причалу планируют завершить к концу декабря – началу января следующего года.
Губернатор подчеркнул, что правительство региона продолжает контролировать ход реконструкции стратегически важного транспортного узла Магаданской области.
«Обновленные причалы значительно улучшат условия обработки судов в порту. Также облегчат работу новых кранов, которые приобрел порт. Мы и дальше будем инициировать продолжение реконструкции причалов порта с тем, чтобы возможности перспективы увеличения грузооборота порта синхронизировались с дальнейшим продолжением его реконструкции», - сказал губернатор.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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