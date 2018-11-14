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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Ноября, 17:33 |
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Колымчане готовятся встретить корякский Новый год "Туйгивин"
22 декабря на Театральной площади пройдет региональный праздник "Туйгивин", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Туйгивин отмечается в дни зимнего солнцестояния, когда коряки и чукчи радуются прибавлению света, встречают Солнце и благодарят духов матери-природы, а в оленеводческих бригадах проходят национальные соревнования: гонки на оленьих упряжках, бег с палкой, перетягивание аркана и многое другое.
Старейшины проведут национальные обряды «Хололо», «Лаутэн», «Уляу», которые дадут возможность колымчанам прикоснуться к таинственному миру коренного населения Севера, обычно скрытому от глаз. Также в программе праздника - выступления творческих коллективов, соревнования и национальные игры северных народов.
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