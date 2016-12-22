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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:57 |
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Магаданская область вошла в федеральный ТОП-10
Колыма находится на девятом месте исследования журнала «Профиль». Эксперты отметили «рекордный» подъем Магаданской области в сводной таблице. Колымчане по оценкам журнала немного улучшили почти все показатели, стали заметно меньше тратить на алкоголь и больше – на отдых, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
В целом обновление топ-10 рейтинга оказалось весьма значительным. Самый комфортный для жизни регион страны – по-прежнему Московская область. Самым экономически развитым стал Ненецкий АО. А самый быстроразвивающийся в 2016 году – аутсайдер этих двух рейтингов Ингушетия.
Исследование российских регионов проводилось по трем группам интегральных показателей. Оценивались уровень жизни населения, уровень экономического развития, уровень экономической динамики.
Уровень жизни населения определялся на основе показателей среднедушевых денежных доходов населения, занятости, общей площади жилых помещений, числа собственных легковых автомобилей, наличия персональных компьютеров, прироста финансовых активов и других.
По каждому показателю определялся ранг региона (его место в общем списке). Для получения интегральных показателей ранги суммировались без весовых коэффициентов и определялся интегральный ранг.
Подробнее о рейтинге можно узнать по ссылке
Журнал "Дальневосточный капитал".
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