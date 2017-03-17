|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 24 Марта, 00:58 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Полиметалл" инвестирует в геологоразведку на Колыме около 10 млн долларов
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Полиметалл» Виталием Несисом. Они обсудили перспективы работы компании и социального сотрудничества на Колыме в 2017 году.
По словам Виталия Несиса, «Полиметалл» инвестирует в геологоразведку на Колыме около 10 млн долларов.
«Мы вернулись на Сопку Кварцевую. По итогам доразведки возобновили там открытые горные работы, «Ольча» перешла с «карьера» на «подземку». Среднесрочные планы – это «Ирбычан» и «Елочка». И долгосрочные планы, конечно, связаны с геологоразведкой глубоких горизонтов Дуката – это у нас стратегический проект», - рассказал губернатору генеральный директор компании «Полиметалл».
«Глубокие горизонты» подразумевают разведку ресурсов на глубине не менее 300 метров ниже существующих выработок. Месторождение Дукат находится в разработке полвека, но все еще представляет интерес для геологов. Виталий Несис добавил, что в 2017 году «Полиметалл» возобновит проект кучного выщелачивания на Биркачане (Омолонский хаб). Полномасштабное производство начнется в 2018 году.
Владимир Печеный поблагодарил руководство компании за вклад в социально-экономическое развитие Колымы.
«Для Магаданской области вы являетесь стратегическим партнером. Надеемся, что компания «Полиметалл» внесет свой существенный вклад в увеличение объемов золотодобычи в Магаданской области в 2017 году», - сказал губернатор Магаданской области.
Глава Колымы напомнил, что по плану 2017 года в Магаданской области добудут не менее 30, 5 т золота и 675 т серебра.
Досье "Дальневосточного капитала": В Магаданской области области работают добывающие предприятия АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания», а также предприятие ООО «Полиметалл-Шахтопроходка», в г. Магадан расположены филиал АО «Полиметалл УК» и филиал «Торгового дома Полиметалл». По итогам работы в 2016 году предприятиями компании «Полиметалл» в Магаданской области было произведено 855 тонн серебра и 6,1 тонн золота. Это 94% всего произведенного компанией «Полиметалл» серебра и 22 % золота. Портфель проектов данной компании в Магаданской области включает 24 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу драгоценных металлов суммарной площадью более 1115,5 кв. км.
- "Полиметалл" инвестирует в геологоразведку на Колыме около 10 млн долларов
- Колымские мастера этнических ремесел стали лауреатами выставки-ярмарки "Мир Арктики"
- Магаданская область надеется создать первые ТОР на своей территории в 2017 году
- Подведены итоги социально-экономического развития Колымы в 2016 году
- Магаданская инициативная группа предлагает узаконить техногенные месторождения
- Французская компания-оператор гостиниц Accor Hotels изучает возможности работы на Колыме
- ВТБ нарастил портфель кредитов среднему бизнесу в Магадане
- В Магаданской области золотоизвлекательная фабрика установила рекорд по переработке руды
- "Золотой город" хотят возвести китайские инвесторы в Магадане
- Магаданская область подводит рекордные итоги по добыче золота
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.