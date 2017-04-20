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Среда| 24 Мая, 07:42 |
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Дан старт новому инфраструктурному проекту в Хасынском округе Колымы
Губернатор Владимир Печеный отметил, что данный инвестпроект имеет не только экономическое, но и социальное значение, в рамках возможного подключения к централизованному энергоснабжению курорта «Талая». Правительство региона готовит заявку на формирование территории опережающего социально-экономического развития в районе курорта «Талая». Что, в свою очередь, позволит претендовать на государственную поддержку для проекта.
Генеральный директор ООО «Золотодобывающая корпорация» Дмитрий Скурида рассказал, что в данный момент его предприятие находится в заключительной стадии подготовки к отработке месторождения «Бутарное», и реализация инвестпроекта позволит не только запустить важное для региона производство, но и создаст энергетическую инфраструктуру для развития всего Хасынского городского округа.
Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» Владимир Милотворский, в свою очередь, акцентировал внимание на конкретных вопросах, которые необходимо будет решить в процессе подготовки проекта. Это и точки подключения, и границы разделения участков энергопотребления, но главным вопросом был обозначен статус подстанции «Мякит». В данный момент линия, к которой планируется подключение, принадлежит АО «ДВЭУК» и не подключена к сетям. «Магаданэнерго» предлагает рассмотреть варианты либо передачи прав на подстанцию территориальной сетевой организации с последующим подключением к ней всех энергообъектов округа, либо строительства новой подстанции и линии от нее.
«Подписывая данное соглашение мы должны понимать, что находимся в начале пути. И только энергичными наступательными действиями, активной работой по подготовке технико-экономического обоснования территории опережающего развития и инфраструктурного проекта мы можем гарантировать успех начатой работы», - сказал губернатор Владимир Печеный.
- Дан старт новому инфраструктурному проекту в Хасынском округе Колымы
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