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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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23 Ноября 2018, 16:25 | Регион сегодня
На Колыме стартует первый смотр-конкурс "Магаданское качество"
В ходе конкурса эксперты проведут оценку свойств и качества молочных продуктов местных производителей
В Магадане 23 ноября в супермаркете «Мега Маг» на Кольцевой начнется первый смотр - конкурс «Магаданское качество». В ходе конкурса эксперты проведут оценку свойств и качества молочных продуктов местных производителей, а жителям будет предоставлена возможность провести дегустацию и определить лучшего производителя молочных продуктов путем голосования, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Цель проводимого мероприятия - стимулирование деловой активности местных производителей, улучшение качества товаров и их популяризация.
Образцам будет присвоен порядковой номер без указания наименования производителя. Оцениваться продукция будет по органолептическим показателям по пятибалльной системе.
Совпадет ли оценка качества молочной продукции магаданцами и лабораторией станет известно уже в понедельник, 26 ноября.
Теги: Магаданское качество конкурс
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