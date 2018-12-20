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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Января, 10:25 |
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Жители Колымы смогут летать во Вьетнам прямым беспосадочным рейсом из Магадана
В Магадан прибыло руководство компании "Anex tour", чтобы обсудить перспективы сотрудничества с правительством региона, по открытию специального чартерного рейса во Вьетнам.
Прямой перелет будет осуществляться на самолетах Boeing 767-300 с количеством 336 мест, собственной авиакомпании AZUR Air. Посетить популярные курорты Вьетнама колымчане могут с 22 мая. Время в полете составит от 8 до 9 часов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Согласно статистике продаж, среди основных направлений отдыха у колымчан лидируют Вьетнам (Нячанг) и Тайланд (Паттайя), причем Вьетнам пользуется большим спросом. Программа полетов в страну «красного дракона» рассчитана до октября 2019 года. В случае популярности рейса, прямые перелеты могут стать круглогодичными.
По словам регионального представителя туристической компании Константина Гулевича, цена на билеты будет варьироваться. Стоимость «круговых» билетов составит от 20000 руб. до 53000 руб. (или 300 до 800 долларов США – по курсу на момент покупки).
«Туроператор поверил в растущий потенциал Магаданской области в сфере туризма в Юго-Восточную Азию. По информации нашего аффилированного авиаперевозчика, все службы Магадана готовы обслуживать самолеты, в том числе пассажиров, и все, что связано с таможенным контролем», – рассказал Константин Гулевич.
Как отметил руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Сергей Ерохин, аэропорт «Магадан» имеет статус международного. В нем организован воздушный пункт пропуска через государственную границу.
«Никаких проблем в части обслуживания международных рейсов возникнуть не должно. Для прохождения через пункт пропуска агентству необходимо согласовать вопросы, связанные со спецслужбами. Наш аэропорт располагает специальным служебным помещением для прохождения таможенных процедур», – подчеркнул Сергей Ерохин.
В открытии прямых рейсов во Вьетнам также заинтересовано министерство культуры и туризма Магаданской области. По словам руководителя регионального Туристского информационного центра Анны Шаповаловой, это будет способствовать и развитию въездного туризма. В настоящий момент готовится пакет предложений для направления в туристские информационные центры Нячанга.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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