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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Марта, 20:18 |
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Более 100 человек из колымского резерва управленческих кадров были назначены на различные должности в регионе
С 2009 года на различные должности в регионе были назначены и избраны 107 человек. В резерве нашелся 1 заместитель губернатора Магаданской области, на должность заместителей руководителя органов исполнительной власти области были назначена 10 человек, на должность главы муниципального образования – три, и на различные другие – 93 колымских управленца, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
За 2017-2018 гг. из резерва были трудоустроены 13 человек. Самым молодым из них стал новый заместитель руководителя управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения администрации Ольского городского округа Магаданской области 1989 года рождения Валерий Лебедев.
Отметим, шесть колымских управленцев из резерва кадров приняли участие в конкурсе «Лидеры России». До полуфинала дошли четыре человека: Мария Гладышева, руководитель пресс-службы федерального форума «Итуруп»; Сергей Тимофеев, главный врач Магаданской областной детской больницы; Евгения Фисенко, начальник отдела УФАС по Магаданской области и Сергей Никитенко, генеральный директор ООО «Бипласт».
В финал конкурса вышла Мария Гладышева, которой не хватило всего одного балла, чтобы победить.
Объективность и прозрачность конкурсных механизмов проекта «Лидеры России» сегодня находятся на образцово высоком уровне. Достигнуть такого результата помогло введение практики ретеста для участников полуфиналов (повторной очной проверки результатов, показанных участниками на дистанционном этапе проекта), кроме того, были существенно обновлены методики тестирования и экспертной оценки работы кандидатов. Все это привело к тому, что уже к полуфинальному этапу состав участников Конкурса оказался достаточно высоким по уровню демонстрируемых компетенций и навыков, а до финала дошли люди не только высокообразованные и мотивированные, но и имеющие богатый опыт практической работы.
Как отметил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, конкурс «Лидеры России» коренным образом меняет, модернизирует ранее существовавшую в государственных органах и корпоративных структурах практику кадрового отбора. Два сезона работы конкурса «Лидеры России» привели к появлению десятков аналогичных конкурсных площадок в регионах страны, значительная часть из которых построена на методологии главного управленческого состязания. Среди них – конкурсы «Мой Дагестан» и «Новая Высота» (КБР) на Северном Кавказе; «Команда 2018» (Псковская область), «Команда Республики Коми» на Северо-Западе; «Лидеры Тамбовщины» и «Лидеры Ивановской области» в центральной России; «Команда Сахалинской области» на Дальнем Востоке, региональный кадровый конкурс Новосибирской области. Аналогичные процессы запущены и в ряде крупных корпораций, в том числе в компаниях-партнерах конкурса «Лидеры России». На Колыме – это «Кадровый резерв управленческих кадров Магаданской области», который наполняется и обновляется ежегодно.
Таким образом, строящаяся вокруг Конкурса сетевая структура региональных и отраслевых площадок кадрового отбора охватывает теперь не сотни человек – победителей «Лидеров России», как это было еще год назад, а уже десятки тысяч россиян по всей стране.
Успешные участники конкурса «Лидеры России» высоко востребованы на рынке труда. Свидетельство тому – уже начавшийся бурный процесс переговоров представителей крупных компаний и органов государственной власти с финалистами и полуфиналистами второго сезона проекта.
Более того, бывшие участники Конкурса, получившие высокие назначения, уже сами формируют свои командные стратегии, опираясь именно на кадровую базу «Лидеров России».
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