|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 25 Апреля, 17:40 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
На брифинге для СМИ региона губернатор Магаданской области Владимир Печеный рассказал, что крупнейшая компания территории по добыче россыпного золота уже начала промышленный сезон.
«Промывочный сезон уже стартовал, на предприятии «Сусуманзолото» уже работают драги. Недропользователи подготовились, в этом я убедился во время рабочих поездок по городским округам региона. По докладам глав муниципальных образований, меняется погода к лучшему, думаю, что в самое ближайшее время старатели приступят к работе. Особенно это важно сегодня, потому что план, который сегодня взяли на себя добытчики россыпного золота, он еще больше превышает плановые показатели», - уточнил Владимир Печеный.
Многие компании к промывке песков приступают традиционно в конце апреля - начале мая. Ранее сообщалось, что из-за большого количества снега, выпавшего этой зимой и поздней оттайки грунтов, артели могут отсрочить начало промсезона.
По данным министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, в январе-марте 2018 года колымские недропользователи добыли 3933,6 кг золота и 163,8 тонн серебра. Добыча золота по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличена на 391,1 кг золота, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Всего в 2018 году в Магаданской области планируют добыть 37 т золота за счет увеличения добычи рудного золота.
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- На Колыме на Наталкинском ГОКе получена первая тонна золота
- На рыборазводном заводе МагаданНИРО начали выращивать чиров, в планах - осетр
- ВТБ выдаст карты пенсионерам Колымы
- В Магаданской области меры господдержки получит тепличный комплекс "Агро Инвест"
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На ремонт федеральной автодороги "Колыма" выделено 1 млрд 380 млн рублей
- Инвестпроект по строительству рыбозавода в Эвенске создаст 100 новых рабочих мест
- Новый самолет L-410 выходит на внутренние авиарейсы Колымы
- На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.