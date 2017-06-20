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Среда| 26 Июля, 17:32 |
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На Колыме прошел единственный в России Фестиваль старательского мастерства
Каждому участнику соревнований отводилось всего 15 минут, чтобы отделить золото от пустой породы с помощью промывочного лотка. Победу приходилось в буквальном смысле вырывать из рук соперников, поскольку лидер определялся по количеству добытого золота. По итогам соревнований каждый золотодобытчик получил диплом, а победители - денежные вознаграждения в размере до 1 млн руб. Для гостей мероприятия была подготовлена обширная культурно-туристическая программа: конные прогулки по живописному берегу Охотоморья, морские круизы и рыбалка, речные сплавы на надувных лодках, обзорные экскурсии по городу Магадану. Также на территории проведения фестиваля был разбит стилизованный палаточный лагерь золотодобытчиков, где можно было послушать бардов и попробовать походную кухню.
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