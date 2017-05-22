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Суббота| 27 Мая, 01:44 |
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На участие в состязаниях "Старательский фарт" поступило 104 заявки
Художник Александр Мягков представил эскизы оформления площадок соревнований, символики золотого фестиваля 2017 года.
Как рассказал губернатор Владимир Печеный, все основные организационные моменты проведения конкурса старательского мастерства определены, начинается непосредственная работа по подготовке состязаний.
«Сегодня мы окончательно определились какой будет площадка для соревнований, старательский лагерь, который позволит гостям своими глазами увидеть и почувствовать быт золотодобытчиков на заре освоения Магаданской области, места для продажи сувениров, концертная программа артистов. Появится несколько новых элементов, которые мы пока не будем называть, пусть это будет сюрпризом для участников этого увлекательного события», - отметил Владимир Печеный.
По информации министерства экологии и природных ресурсов на сегодня на участие в состязаниях уже поступило 104 заявки. Примерно 70% из них мужчины, остальные – представительницы прекрасного пола. Заявки пришли из 6 регионов, кроме колымчан, попытать удачу в соревнованиях по промывке золота решили жители Хабаровского края, Якутии, Белгородской области, Нижнего Новгорода и Подмосковья. Поданные заявки проходят согласование в полиции.
Как сообщила заместитель руководителя министра природных ресурсов Елена Суранова, заявок подано намного больше, чем годом ранее.
«Это свидетельствует о росте популярности соревнований, так как в 2016 году на эту дату было подано примерно 40 заявок», - отметила она.
Состязания «Старательский фарт» пройдут 8 июля, на мини-полигоне на берегу бухты Гертнера свои силы в промывке золота испытают 80 участников. У них будет по 15 минут на отделение крупиц россыпного золота от песка с помощью воды, лотка сибирского типа и скребка.
Общий призовой фонд Соревнований по промывке золота в 2017 году составляет 2,5 млн руб. Премия за первое место - 1 млн руб. За второе - 600 тыс. руб., за третье - 400 тыс. руб., за четвертое – 200 тыс. руб., за пятое – 150 тыс. руб.
Заявки будут приниматься до 15 июня. Участниками соревнований могут быть люди не моложе 18 лет.
Соревнования «Старательский фарт» проводятся в Магаданской области уже третий раз. Соревнования проводятся для повышения интереса к золотодобывающей отрасли Магаданской области, развития въездного туризма в Магаданской области, поддержки проекта федерального закона, по снятию запрета на частную добычу россыпного золота гражданами России.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На участие в состязаниях "Старательский фарт" поступило 104 заявки
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