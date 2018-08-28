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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Сентября, 17:59 |
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На Колыме добыли 24,5 тонн золота
На 1 сентября недропользователи Магаданской области добыли 24528,7 кг золота. По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель увеличен на 2803 килограмма, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ, где уже добыто 7551,5 кг. На россыпях первое место традиционно у Сусуманского округа - 4877,8 кг. Основным серебродобывающим округом остается Омсукчанский, местные горняки уже вышли на 380,7 тонн. Всего же в Магаданской области добыто 478,5 т серебра.
В сентябре на территории области порядка 110 предприятий осуществляли добычу драгоценных металлов.
В Министерстве природных ресурсов и экологии региона отмечают, что и по золоту, и по серебру колымские недропользователи идут в рост. Это связано с наращиванием объемов добычи на Наталкинском ГОКе (АО «Полюс Магадан»), а также у предприятий АО «ЗРК Павлик» (ИК «АРЛАН»), ООО «Омолонская золоторудная компания» и АО «Серебро Магадана» (АО «Полиметалл»), ОАО «Сусуманзолото», концерн «Арбат», ОАО «ГДК Берелех.
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