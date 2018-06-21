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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Магаданская область вошла в число ведущих российских регионов по показателю экономической активности
Исследование экономической активности регионов провели эксперты Центра развития Высшей школы экономики по итогам августа 2016 года. В нем отрпжена динамика экономических показателей в промышленности, строительстве, торговле и секторе платных услуг. Если в регионе отмечен рост во всех пяти секторах экономики, то субъекту присваивался индекс региональной экономической активности 100%, если в четырех секторах - то 80%, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в правительстве Магаданской области.
Магаданская область попала в группу регионов с индексом активности 80%. Кроме Колымы в этой же группе Амурская, Иркутская, Новгородская, Нижегородская, Томская области, Краснодарский край, республики Удмуртия и Алтай. Индекс активности 100% отмечен в Мордовии, Дагестане и Севастополе. В исследовании отмечается, что на долю этих 12-ти регионов приходится 10% ВРП России. Это самый высокий показатель с 2014 г. В целом по России рост экономической активности отмечается в большинстве федеральных округов. В августе 2016 года экономическая активность снизилась по сравнению с июлем лишь в девяти регионах, в 29 осталась без изменений, выросла - в 44.
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