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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 26 Ноября, 14:08 |
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Колыма идет на рекорд по добыче золота за последние 10 лет
По последней информации регионального министерства природных ресурсов, Колыма опережает прошлый год более чем на 4,1 тонну драгоценного металла. Кроме того, если сделать сравнение с 2016 годом, то опережение достигает уже отметку, превышающую 9 тонн.
Плановые показатели по добыче полезных ископаемых на 2018 год составляют: золото – 37,1 тонны, в том числе добыча россыпного запланирована в объеме 16 тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
По итогам минувшего года доля горнодобывающего комплекса в структуре промышленного производства области составила около 85%. Индекс промышленного производства - 107,1%, в целом по области – 106,4%. От предприятий горнодобывающего комплекса в доход областного бюджета поступило более 10 млрд рублей, что составляет 45% налоговых доходов областного бюджета.
Как сообщают в областном минприроды, в этом году активно шло наращивание объемов добычи на Наталкинском месторождении (плановые показатели на 2018 год – 6,9 тонны золота). Продолжилось освоение месторождения Павлик (плановые показатели на 2018 год – 6,8 тонны золота). Компания АО «Полиметалл» продолжило освоение Дукатского и Омолонского хабов, которая в этом году внедрила одну из самых современных технологий телеметрии работы техники. Анализ данных повышает эффективность работы, рост производительности минимум на 10%.
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