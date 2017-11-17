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На Колыме определили лидера по добыче золота
Глава региона подвел итоги уходящего года на заседании Совета территории Магаданской области.
«Экономика области движется вперед, индекс промышленного производства к концу года ожидается на уровне 107%. Рост отмечается в горнодобывающем комплексе, обрабатывающих производствах, водоснабжении, водоотведении. Ввод в разработку новых месторождений драгметаллов позволил перевыполнить плановые показатели по объемам добычи золота. Уже по состоянию на 1 декабря 2017 г. добыто 31,2 тонны золота, что больше годовых плановых объемов на 0,3 тонны и на 4,7 тонн выше, чем год назад», - отметил Владимир Печеный.
По итогам года лидером по добыче золота является Тенькинский городской округ (8,4 тонн), на втором месте – Сусуманский городской округ (6,9 тонн), на третьем – Ягоднинский городской округ (6,3 тонн), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Объемы добычи серебра на 01 декабря 2017 г. составили 701,3 тонн, что превышает годовые плановые значения на 4%. В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. объемы добычи серебра снизились, что обусловлено завершением отработки ряда месторождений и началом разработки новых геологических объектов.
По добыче серебра лидерство удерживает Омсукчанский городской округ с уровнем добычи 588,1 тонн, на втором месте – Северо-Эвенский городской округ – 60,3 тонн, на третьем – Среднеканский – 37,3 тонн.
«Динамично в этом году развивается обрабатывающая промышленность. Индекс производства по итогам 11 месяцев достиг 105,7%. Здесь рост показали предприятия, производящие продукты питания и напитки, полиграфические организации. На 27,1% увеличилось производство химических веществ и химических продуктов, чем мы во многом обязаны деятельности АО «Колымавзрывпром». На 11,2% увеличилось производство машин и оборудования, что связано с деятельностью ПАО «Магаданский механический завод», - сообщил Владимир Печеный.
Он добавил, что за истекший период 2017 года введено 5,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что на 6,4% выше уровня аналогичного периода 2016 года, в том числе населением за счет собственных и заемных средств введено 4,7 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что в 2,3 раза больше чем год назад.
«Здесь во многом повлияла реализация проекта по дальневосточному гектару. Всего в Магаданской области поступило более 1,9 тыс. заявок на получение «дальневосточного гектара». Заключено 1345 договоров, общая площадь предоставленных земель составила 857 гектаров. Наибольшее число заявлений поступило в Ольском и Хасынском городских округах – 594 и 466 обращений. Здесь заключено наибольшее число договоров – 413 и 387 соответственно», - сказал губернатор.
Владимир Печеный отметил, что из 9 городских округов 3 – Сусуманский, Омсукчанский и Тенькинский уже выполнили годовой план по поступлению собственных доходов в бюджет.
«Ожидается, что по году Ольский городской округ также получит все запланированные поступления в местный бюджет. Остальные муниципальные образования очень близки к выполнению годовых планов по поступлению собственных доходов – отставание составит от 2 до 5%. Бюджет города Магадана будет выполнен на 96,3%, Северо-Эвенского городского округа – на 95,1%, Среднеканского – на 97,6%, Хасынского – на 98%, Ягоднинского – на 94,4%. В целом ожидаемое исполнение по городским округам – 98,1%. Темп ожидаемого исполнения 2017 года к 2016 году – 111,8%», - пояснил Владимир Печеный.
Глава региона добавил, что в 2018 году руководство области сосредоточится на выполнении задач, которые обозначил президент Владимир Путин.
«Главная задача, которую ставит президент – рост экономики должен вести за собой улучшение качества жизни граждан, в нашем случае жителей Магаданской области», - подчеркнул Владимир Печеный.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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