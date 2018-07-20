Особая экономическая зона Магадана отчиталась об итогах года

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 09 Августа, 23:45 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
09.08 |
Резиденты СПВ Совгавани и Ванино предлагают модернизировать аэропорт Май-Гатка
09.08 |
Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
09.08 |
Дальнедра назначили 8 аукционов по россыпям на Колыме на 27 сентября
08.08 |
На севере Якутии найдены древние волки
08.08 |
Вьетнамский авиаперевозчик Vietjet отправляется в Россию для набора бортпроводников с Дальнего Востока
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
27 Января 2016, 15:39 | Регион сегодня

Особая экономическая зона Магадана отчиталась об итогах года

По словам руководителя администрации ОЭЗ Сергея Гребенюка, на первое января 2016 г. числится 146 участников Особой экономической зоны.

«Наибольшее количество участников ОЭЗ по-прежнему сосредоточено в торговле – 71 субъектов или 49% от общего количества. В промышленности сосредоточено 24% участников ОЭЗ, в строительстве – 12%, на транспорте – 7%, в сфере услуг – 5%. Большинство участников ОЭЗ составляют предприятия и предприниматели с частной формой собственности – 91% от общего количества участников ОЭЗ», - сообщил Сергей Гребенюк.

Он рассказал об основных показателях деятельности Особой экономической зоны в 2015 году.

«34 участников ОЭЗ применяли процедуру свободной таможенной зоны. Сумма таможенных освобождений составила 702,2 млн. рублей, что на 18% меньше уровня предыдущего года. Общий объем товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны, составил 76% к показателям 2014 года в стоимостном выражении и 55% в весовом выражении», - сообщил Сергей Гребенюк.

Импорт продуктов питания участниками ОЭЗ по сравнению с 2014 годом снизился на 20%, а импорт мясной продукции на 40%. Это вызвано неблагоприятной конъюнктурой рынка и замещением импортного продовольствия продукцией отечественного производства.

По словам Сергея Гребенюка, основным итогом 2015 года стало принятие Федерального закона от 23.11.2015 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», устанавливающего льготные условия налогообложения для организаций – участников Особой экономической зоны в Магаданской области.

«Законом предусмотрено, что с 2016 года участники ОЭЗ будут частично освобождаться от уплаты налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых в доле федерального бюджета.   Льгота по налогу на прибыль будет предоставляться от видов деятельности, осуществляемых на территории Магаданской области и определенных соглашением об осуществлении деятельности, заключенным с администрацией ОЭЗ», - пояснил Сергей Гребенюк
Золотодобывающие и другие горные предприятия получат льготы по НДПИ.

«Льгота по налогу на добычу полезных ископаемых за исключением углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых будет предоставляться участникам ОЭЗ, осуществляющим добычу полезных ископаемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Магаданской области», - отметил руководитель администрации ОЭЗ

Сергей Гребенюк также обозначил основные задачи на 2016 г.  принятие нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для работы режима Особой экономической зоны после внесенных изменений;

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный отметил, что основными задачами на 2016 год станет принятие нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для работы режима Особой экономической зоны после внесенных изменений.

«Кроме того, мы намерены активно заняться разработкой и продвижением законопроекта, предусматривающего действие в рамках ОЭЗ механизмов, содержащихся в законодательстве о территориях опережающего развития и о свободных портах», - сказал Владимир Печеный.

По мнению губернатора,  весь комплекс льгот и освобождений, которые предусматривают ОЭЗ, территории опережающего развития, возможный статус Магадана как свободного порта позволит привлечь в регион новых инвесторов.

«Прежде всего мы рассчитываем на крупных инвесторов, способных инициировать долгосрочные промышленные проекты, которые могли бы обеспечить значительный рост экономики в течение длительного времени», - сообщил губернатор.

Журнал "Дальневосточный капитал".  

Теги: итоги  ОЭЗ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика