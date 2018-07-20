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Четверг| 09 Августа, 23:45 |
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Особая экономическая зона Магадана отчиталась об итогах года
«Наибольшее количество участников ОЭЗ по-прежнему сосредоточено в торговле – 71 субъектов или 49% от общего количества. В промышленности сосредоточено 24% участников ОЭЗ, в строительстве – 12%, на транспорте – 7%, в сфере услуг – 5%. Большинство участников ОЭЗ составляют предприятия и предприниматели с частной формой собственности – 91% от общего количества участников ОЭЗ», - сообщил Сергей Гребенюк.
Он рассказал об основных показателях деятельности Особой экономической зоны в 2015 году.
«34 участников ОЭЗ применяли процедуру свободной таможенной зоны. Сумма таможенных освобождений составила 702,2 млн. рублей, что на 18% меньше уровня предыдущего года. Общий объем товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны, составил 76% к показателям 2014 года в стоимостном выражении и 55% в весовом выражении», - сообщил Сергей Гребенюк.
Импорт продуктов питания участниками ОЭЗ по сравнению с 2014 годом снизился на 20%, а импорт мясной продукции на 40%. Это вызвано неблагоприятной конъюнктурой рынка и замещением импортного продовольствия продукцией отечественного производства.
По словам Сергея Гребенюка, основным итогом 2015 года стало принятие Федерального закона от 23.11.2015 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», устанавливающего льготные условия налогообложения для организаций – участников Особой экономической зоны в Магаданской области.
«Законом предусмотрено, что с 2016 года участники ОЭЗ будут частично освобождаться от уплаты налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых в доле федерального бюджета. Льгота по налогу на прибыль будет предоставляться от видов деятельности, осуществляемых на территории Магаданской области и определенных соглашением об осуществлении деятельности, заключенным с администрацией ОЭЗ», - пояснил Сергей Гребенюк
Золотодобывающие и другие горные предприятия получат льготы по НДПИ.
«Льгота по налогу на добычу полезных ископаемых за исключением углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых будет предоставляться участникам ОЭЗ, осуществляющим добычу полезных ископаемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Магаданской области», - отметил руководитель администрации ОЭЗ
Сергей Гребенюк также обозначил основные задачи на 2016 г. принятие нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для работы режима Особой экономической зоны после внесенных изменений;
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный отметил, что основными задачами на 2016 год станет принятие нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для работы режима Особой экономической зоны после внесенных изменений.
«Кроме того, мы намерены активно заняться разработкой и продвижением законопроекта, предусматривающего действие в рамках ОЭЗ механизмов, содержащихся в законодательстве о территориях опережающего развития и о свободных портах», - сказал Владимир Печеный.
По мнению губернатора, весь комплекс льгот и освобождений, которые предусматривают ОЭЗ, территории опережающего развития, возможный статус Магадана как свободного порта позволит привлечь в регион новых инвесторов.
«Прежде всего мы рассчитываем на крупных инвесторов, способных инициировать долгосрочные промышленные проекты, которые могли бы обеспечить значительный рост экономики в течение длительного времени», - сообщил губернатор.
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