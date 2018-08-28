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В Магаданской области выделены дополнительные квоты вылова кеты
Исходя из обоснования «Магаданского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» отраслевой совет по промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству одобрил дополнительные квоты вылова кеты. Для осуществления рыболовства в Магаданской области объем увеличен на 400 тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
На заседании комиссии распределено для вылова промышленным предприятиям 257 т. кеты. Для организации любительского и спортивного рыболовства выделено «Главрыбводу» 8 т. кеты и 2 т кижуча, «Обществу охотников и рыболовов» - 3 т кеты.
Кроме того, по рекомендации МагаданНИРО установлен режим проходных дней на реке Тауй. На акватории от Тауйского лимана 1 до р. Тауй №4 включительно с понедельника по среду, на акватории от верхней границы р. Тауй №4 и выше по течению включительно со вторника по четверг.
На реке Яма проходные дни - понедельник-вторник. Режим проходных дней на этих объектах действует с 27 августа 2018 г. для всех видов рыболовства за исключением рыболовства в целях научно-исследовательских работ и аквакультуры.
Рыбопромышленники подняли на заседании комиссии вопрос точности научных прогнозов по подходу рыбы и наполнению нерестилищ. По мнению рыбаков, наука ограничивает объемы возможного вылова. При этом, к примеру, на р. Тауй хорошие подходы кижуча, а количество проходных дней ограничено, как и не велик объем рыбы, добавленной к вылову бригадам, стоящим на этой реке.
Представители же Охотского теруправления Росрыболовства предлагают щадящий режим вылова, чтобы рыбе пройти в необходимом объеме для заполнения нерестилища. Наука рекомендует для вылова тот объем, который не должен подорвать состояние популяции в регионе.
Уже в понедельник и вторник специалисты МагаданНИРО вылетят в район рек Яма и Тауй, чтобы еще раз проверить подход лососевых и определить процент заполнения нерестилищ. Только затем могут быть пересмотрены дополнительные квоты на вылов кеты и кижуча.
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