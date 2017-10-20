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На Колыме открылся первый международный фестиваль искусства косторезов
Масштабный фестиваль «Косторезное искусство народов мира» открылся 27 октября в столице Колымы.
«Во время фестиваля пройдут выставка работ косторезов, мастер-классы и даже искусствоведческие конференции. На последних поднимут вопросы сохранения и популяризации косторезного промысла», - рассказал руководитель регионального отделения Союза художников России Константин Кузьминых.
Посетители фестиваля увидят около тысячи уникальных произведений искусства из кости. Скульптуры из натуральных материалов посвящены как самобытному этносу коренных малочисленных народов Севера, так и современной повестке дня. Чукотские боги, отважные охотники, хитрые и мудрые духи, шаманы, птицы и звери погрузят гостей мероприятия в атмосферу древних преданий и сказок аборигенов самых отдаленных уголков земли.
Один из участников, магаданский мастер Алексей Вербицкий уже четверть века принимает участие в различных выставках в России и за рубежом. Его работы находятся в частных собраниях в России и за рубежом.
«Форум даст возможность провести обмен опытом, — рассказал в интервью колымским журналистам Алексей Вербицкий. — В будущем географию фестиваля расширим. Хочу обменяться опытом, к примеру, с эскимосскими косторезами Аляски, Канады, скандинавами. Я знаком со многими мастерами Якутии, Тобольска, Холмогор, Уэлена. Это люди прекрасной души. Некоторые, например, якутяне, учились у наших авторов. Расцениваю факт проведения фестиваля на Колыме как свидетельство того, что Магадан — центр косторезного промысла России и мира».
«Искусство резьбы по кости – это визитная карточка Магаданской области, наравне с золотом и морепродуктами. Косторезное искусство Магаданской области уже давно стало брендом территории, известным не только во всей России, но и за рубежом. Поэтому выбор Магаданской области как места проведения I Международного фестиваля косторезного искусства вполне очевиден», - уверен Владимир Печеный, губернатор Магаданской области.
Местом проведения форума станет ТЦ «Астра».
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