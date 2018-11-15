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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Ноября, 11:41 |
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Пожаловаться на сосульки колымчане могут через интернет-приёмную
По сведению колымского УГМС за последнюю неделю ноября в Магадане выпало 40 мм осадков, что является почти месячной нормой.
Это привело к скоплению большого количества снега на крышах домов. В результате потепления на крышах образовались наледь и сосульки, обрушение которых может причинить вред жизни и здоровью горожан.
Содержание крыш, чердаков и карнизов осуществляется обслуживающими организациями, которые обязаны вовремя очищать крыши от снега и наледи, не допуская их накопления более 10 см.
При обнаружении сосулек или снежных козырьков сообщайте в управляющую компанию или руководителям организаций.
По инициативе губернатора Магаданской области Сергея Носова на официальном сайте Правительства региона запущена линия приема сообщений о качестве проводимой уборки дворовых территорий, снежных козырьков и сосулек. На странице необходимо описать проблему, а для обратной связи достаточно оставить свое имя, контактный адрес электронной почты или номер телефона. При желании можно прикрепить фотографию. Полученная от колымчан информация будет использована для повышения эффективности контроля за расчисткой дорог, дворов и уборке сосулек. Оставить сообщение в форме обратной связи можно по ссылке.
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