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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Колыма займётся серьезной геологоразведкой
В ноябре 2018 года по поручению губернатора Сергея Носова Министерством природных ресурсов Магаданской области была разработана стратегия и структура юниорного предприятия. Компания сможет в рамках государственно-частного партнёрства консолидировать усилия в проведении масштабных геологоразведочных работ для выявления запасов промышленных категорий объектов и вовлечению их в ускоренное развитие области с реальной возможностью привлечения инвестиций, улучшения инфраструктуры. Это позволит развить экономику региона и даст новые рабочие места на территории области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
«Раннее, 20 декабря на совещании при Заместителе председателя Правительства Российской Федерации — полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневе губернатором Магаданской области Сергеем Носовым было предложено определить Магаданскую область пилотной территорией по реализации юниорного геологического движения в Российской Федерации и мною озвучен вариант создания региональной юниорной геологоразведочной компании», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов.
Базой для создания компании стало старейшее золотодобывающее предприятие Колымы «Сусуманзолото» с последующим вхождением в акционеры Правительства Магаданской области с организацией внешнего управления процессом развития МСБ региона.
Совет директоров «Сусуманзолота» 23 января принял решение о создании «Региональной юниорной ГРК». На должность гендиректора предприятия сроком на один год избран Денис Феклистов. В совет директоров юниора вошли члены совета директоров «Сусуманзолота»: Владимир Христов, Любовь Герасимова, Александр Чугунов, а также Дмитрий Ботвинкин и Денис Феклистов.
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